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سيلين ديون بانتظار معجزة للشفاء من التيبس

9/3/2023 7:15:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عادت حالة سيلين ديون الصحية لتطل من جديد، مع إطلاق شقيقتها كلوديت تصريحات جديدة قالت فيها إن سيلين المصابة بمتلازمة الشخص المتيبس، تبذل كل ما في وسعها للتعافي «لأنها امرأة قوية»، مضيفة «إلا أن مرضها نادر جدا، ولا يعرف عنه الأطباء سوى القليل».
وتحدثت كلوديت في لقاء جديد مع مجلة هالو «HELLO» الكندية عن مرض وحالة شقيقتها الصحية قائلة: «تصاب سيلين بتشنجات من المستحيل السيطرة عليها، تماما كتلك التشنجات التي قد تصيب ساقك خلال النوم، والتي تسبب وجعا كبيرا، مرضها يشبه شيئا من هذا، لكنه يحدث لجميع عضلات جسمها».
وأردفت: «نحن متعبون لأننا لسنا قادرين على التخفيف من آلامها، نتمنى أن يجد الأطباء علاجا لهذا المرض الفظيع»، مضيفة «هي أعطت الكثير من الحب والوقت وكانت هناك من أجل الكثير من الأشخاص. الجميع يحبها».
وفي معرض حديثها قالت كلوديت إن الرقم خمسة هو رقم الحظ لسيلين، وهي «بلغت هذا العام 55 عاما». وتابعت: «أنا مقتنعة بأن أشياء جيدة ستحدث. نصلي لها من أجل معجزة. أتمنى أن يحدث شيء رائع، لأن هذه هي سنة حظها».
يشار إلى أن كلوديت كانت قد انتقلت مع زوجها للعيش بمنزل شقيقتها سيلين في لاس فيغاس، حتى تتمكن من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وعلقت على وجودها إلى جانبها قائلة: «من المريح لنا جميعا أن نبقى إلى جانب سيلين في هذا الوقت الصعب».

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