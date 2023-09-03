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الأوحال تحاصر المشاركين في مهرجان الرجل المحترق بعد الأمطار الغزيرة بصحراء نيفادا

9/3/2023 7:15:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجد المشاركون في تجمع بالولايات المتحدة أنفسهم محاصرين في وسط صحراء نيفادا بعدما حولت أمطار غزيرة موقع هذا الحدث السنوي إلى حقل من الوحل، مرغمة المنظمين على إغلاق أبوابه.
ونشر منظمو «الرجل المحترق» Burning Man في حساب التجمع على موقع «إكس» (تويتر سابقا) بصورة متكررة منذ منتصف ليل السبت، أن أبواب موقع بلاك روك سيتي ومطاره «تبقى مغلقة، وأرجئ أي دخول أو خروج حتى إشعار آخر»، ما يمنع المشاركين من مغادرة الموقع والوافدين من التوجه إليه.
كما دعا المنظمون المشاركين الموجودين في المكان إلى «الحفاظ على المياه والمؤن والوقود والبحث عن ملجأ دافئ وآمن».
وأدت الأمطار الغزيرة إلى تحول ساحة «لا بلايا» الشاسعة التي تشكل النقطة المركزية للتجمع إلى ميدان وحل لا يمكن سلوكه.
وإن كانت الأمطار توقفت نهار السبت، إلا أنه تم تعليق معظم الأنشطة المقررة ومن ضمنها إشعال المجسم الخشبي العملاق المنصوب في وسط ساحة «لا بلايا» والذي يعطي المهرجان اسمه ويؤذن بنهايته.
وواجه التجمع العام الماضي موجة قيظ شديدة مصحوبة برياح عاتية جعلت التجربة شاقة على المشاركين.

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