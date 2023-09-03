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يوتيوب يتعهد بمكافحة المعلومات الطبية المضللة وخبراء يشككون

9/3/2023 7:15:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعهد موقع يوتيوب بحذف «النصائح» الخطرة في مجال الصحة التي ترد عليه، في خطوة لم تقنع متخصصين في المعلومات المضللة ينددون بنقص الشفافية.
وفي مواجهة تفشي المعلومات الطبية الخاطئة منذ أزمة كوفيد-19، بدأ الموقع (المملوك لشركة غوغل) في العام 2022 مطاردة المضامين المناهضة للقاحات، ثم المحتوى الذي يشجع اضطرابات الأكل.
وبعد عام على ذلك، أكد يوتيوب عزمه الذهاب إلى أبعد من ذلك عبر ملاحقة المعلومات الكاذبة بشأن السرطان.
وحذر الموقع من أن مستخدم الإنترنت الذي ينشر معلومات صحية كاذبة سيحذف مقطعه، وبعد ثلاث محاولات سيتم حظر قناته أو حسابه، وهو قرار يمكن الطعن به، بحسب الموقع.
واعتبر عالم الاجتماع لوران كوردونييه من مؤسسة ديكارت الفرنسية المتخصصة في القضايا المرتبطة بالمعلومات خلال حديث لوكالة فرانس برس، أن يوتيوب «يمتثل فقط لالتزاماته!» مع أن المنصة تؤكد أن مشروعها طويل الأمد.
وشكك الباحث بفعالية التدابير المعلنة، مؤكدا أن «ناشري المعلومات الصحية المضللة متواجدون بقوة على موقع يوتيوب بالفرنسية»، لافتا خصوصا إلى انتشار إعلانات تحمل معلومات مضللة مثل تلك التي شوهدت في منتصف الصيف في مقاطع «ترفض ضرورة ترطيب الجسم خلال موجة الحر، بحجة أن سكان الصحراء يشربون القليل جدا» من السوائل.
وقالت الصحافية أنجي هولان، رئيسة الشبكة الدولية للتدقيق بصحة المعلومات التي تعد وكالة فرانس برس جزءا منها، «يضم موقع يوتيوب مضامين كثيرة لدرجة أنه من الصعب جدا تحديد ما إذا كانت جودة المعلومات تشهد تحسنا أم لا».
وأكد موقع يوتيوب أنه حذف بين يناير وأبريل 2023 أكثر من 8.7 ملايين مقطع فيديو، تم رصد أكثر من 90% منها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار المعركة اليومية ضد المعلومات المضللة في مجال الصحة، أعرب كليمان باستيه، من مجموعة «ليكستراكتور»، عن «عدم ارتياحه لأننا نعهد إلى شركة خاصة مهمة تحديد ما يمكن قوله وما لا يمكن قوله، ومن هو الموثوق به في مواضيع معقدة إلى هذا الحد...».

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