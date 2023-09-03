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مسرحية Sing الشغف والتعاون أساس النجاح

9/3/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم
انطلقت عروض المسرحية الاستعراضية «Sing» قبل يومين على مسرح جمعية المرشدات، وهي من بطولة: هبة الدري وفهد باسم وطلال باسم ومنصور البلوشي وشملان العميري وشيخة العسلاوي ورتاج خاجة وأحلام التميمي، تأليف: عثمان الشطي، إخراج: عبدالله عباس، إشراف عام: نواف العلي، توزيع الأغاني: بدر كرم، كلمات: عبدالله خالد، ألحان: عبدالله عباس، مساعد مخرج: أماني الدوب ومحمد المنصوري، والعمل موسيقي استعراضي ضخم يتخلله العديد من المواقف الكوميدية بين الفنانين وتفاعل الجمهور.
«الأنباء» التقت مخرج المسرحية الفنان المميز عبدالله عباس، حيث قال: باختصار «Sing» عمل استعراضي هادف للطفل، وأنا شخصيا كنت حريصا جدا بهالموسم على ان اركز على تفاصيل القصة، وانها تكون هادفة للصغير قبل الكبير، وبينت للطفل ان الطموح والشغف شيء مهم بالحياة، وان التعاون هو أساس النجاح، وبخصوص الممثلين انا ما عندي تفرقة ولا عندي بطولة مطلقة، احب البطولة الجماعية، وأحب اركز على اكثر من شخصية علشان الطفل يحب التنويع ويحب يشوف شخصيات متعددة.
ويضيف: «أنا جدا سعيد بعودتي كمخرج لمسرحية «Sing»، كنت شايل الفكرة من راسي، خصوصا بشهر 9 لكن ما أنسى دعم هبة ونواف وإصرارهما على اني اكون المخرج، وحاولت من خلال عودتي ان اجدد وأطور، خصوصا مع كاست جديد علي، ولله الحمد الكاست رائع، والعمل اشتغلنا عليه شهر كامل وهي فترة صغيرة جدا على ضخامة وإنتاج هذا العرض، ويا رب تكون العودة حميدة، وراح يكون هالعمل متواجد بالعيد بإذن الله لأن المسرح اللي نعرض فيه صغير نوعا ما، وأنا افكر بديكور أضخم وأحتاج لمسرح اكبر لنا كفريق وللجمهور الكريم اللي امتعنا خلال هاليومين بحب كبير وشغف للمسرح».

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