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يعقوب عبدالله لـ الأنباء شخصية أسد دعاية وليست حقيقية!

9/3/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
نفى النجم يعقوب عبدالله اتجاهه الى عالم الغناء وتفرغه لعالم الموسيقى، وكشف أن ما صرح به سابقا في هذا الشأن كان نوعا من الدعاية المقصودة للشخصية التي يجسدها في فيلمه السينمائي الجديد «شيابني هني» والذي بدأ عرضه للجمهور منذ أيام في الكويت والسعودية، وقال يعقوب في تصريح لـ «الأنباء»: شخصية «أسد» موجودة بالفيلم، وكان الهدف من نشر خبر عنها هو الترويج للعمل.
وتابع: «أسد» يواجه ضمن أحداث الفيلم العديد من المواقف التي تغير حياته تماما، فهو فنان يتأثر بثورة الإنترنت، ويحاول أن يصل الى حلمه، لكن يهضم حقه، فينتقل الى العمل في أماكن غير قانونية وسط أحداث شائقة مليئة بالمفاجآت، ولن اذكر تفاصيل اكثر، لكن ما يمكن إيجازه انها شخصية جميلة وممتعة وتحب الحياة «تبي تنطلق وبس».
وأكد يعقوب أن تجربة «شيابني هني» جديدة على المنطقة، وأوضح: آمنا بفكرة المخرج د.زياد الحسيني، وتعبنا كثيرا لنخرج في افضل صورة ممكنة ترضينا وترضي الجمهور العزيز، كذلك تضيف الى صناعة السينما في الكويت والخليج، فالعمل ضخم من ناحية المجهود والانتاج، متمنيا أن ينال العمل رضا كل من يشاهده.
يذكر أن نجوم «شيابني هني» حطوا رحالهم الفترة القليلة الماضية في الرياض، حيث قاموا بافتتاح الفيلم في السعودية بحضور كوكبة من الإعلاميين والصحافيين والفنانين وصناع السينما في المملكة، وحظي العمل بثناء المتواجدين جميعا والذين أكدوا انه إضافة حقيقية للفن الخليجي عامة، والفيلم من تأليف وإخراج: د.زياد الحسيني، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: يعقوب عبدالله، حمد العماني، فيصل العميري، روان مهدي، حلا الترك، عبدالله بهمن والنجم الهوليوودي رون بيرلمان، ومشاركة ضيوف شرف مثل: جاسم النبهان، والنجم البوليوودي جافيد جافري، والإعلامية حصة اللوغاني، وغيرهم.

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