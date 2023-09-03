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الرجل الذي أكله الورق مأساة والسيد والعبد ثنائي الخير والشر!

9/3/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - مفرح الشمري

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افتتحت مصر وفرنسا ومملكة البحرين اول عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 30، حيث عرضت في مركز الهناجر المسرحية المصرية «الرجل الذي أكله الورق» لفرقة جروتسك، وهي مأخوذة عن قصة «تاجر البندقية» لوليم شكسبير، وقام بتقديمها مجموعة من الشباب، هم: علي الكيلاني، عمر فتحي، أنطون فؤاد، محمود مكرم، وآخرون.
ناقش العرض مأساة المواطن المعاصر في مواجهة الرأسمالية، والعمل في القطاع الخاص وما يسببه من أعباء على عاتق الإنسان ما يترتب عليه الاستدانة والمرض وقلة العائد المادي مقابل الجهد الكبير المبذول، فالقصة تحكي عن رجل أكلته الديون أو بمعنى آخر أكله الورق، حكاية عامل شريف في مواجهة وحش كاسر اسمه المال.
وعلى خشبة مسرح البالون، قدمت مملكة البحرين مسرحية «السيد والعبد»، إنتاج: مسرح الصواري، سينوغرافيا وإخراج: خالد الرويعي، تمثيل: أحمد سعيد وصالح الدرازي.
قدم العرض عدة تساؤلات تتلخص بأن «هل نحن أحرار في اختياراتنا أم أنها اختيارات حسب الوضع الذي نعيشه؟» كما اكد أن هناك مرجعية أخلاقية ثابتة للسلوك، والسياق الذي يدفع الإنسان لتبرير أعماله شرا كانت أم خيرا، مؤكدا أن ما من حقيقة ثابتة في هذا الوجود سوى الموت، وقد نجح المخرج خالد الرويعي في توصيل الرسالة التي يريدها من هذا العرض من خلال رؤيته الإخراجية المتماسكة والأداء المتزن من أبطاله أحمد سعيد وصالح الدرازي.

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