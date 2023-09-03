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2 46 تريليون دولار أصول أضخم 20 بنكا خليجيا

9/3/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلغ إجمالي الموجودات لأضخم 20 بنكا خليجيا نحو 2.46 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2023، لتسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 10%، وذلك مقارنة مع حجم أصولها البالغ 2.24 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2022.
وقد أظهرت دراسة قامت بها «أرقام» أن بنك «قطر الوطني»، المملوك بنسبة 51.93% لجهاز قطر للاستثمار، حافظ على المرتبة الأولى كأكبر بنك خليجي من حيث الموجودات، بعدما ارتفعت أصول البنك بنسبة 7% لتصل إلى 330.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 مقابل 308.9 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
واحتل بنك «أبوظبي الأول»، أكبر بنك إماراتي، المرتبة الثانية من حيث حجم الموجودات، وبنسبة ارتفاع 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 312.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، فيما جاء البنك الأهلي السعودي أكبر بنك بالمملكة في المرتبة الثالثة، وبلغت موجوداته 265.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 وبنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتبعه بنك الإمارات دبي الوطني بالمرتبة الرابعة بعد أن قفزت موجوداته بنسبة 14% لتبلغ 221 مليار دولار، ومن ثم مصرف الراجحي بالمرتبة الخامسة عند 209.2 مليارات دولار وبنسبة ارتفاع 11% عن الفترة المقارنة.
كما حافظ بنك أبوظبي التجاري على المرتبة السادسة بمقدار 142 مليار دولار، فيما صعد بيت التمويل الكويتي (بيتك) للمركز السابع بدلا من المركز الحادي عشر الذي سجله خلال الفترة نفسها من عام 2022، نتيجة الاستحواذ على «البنك الأهلي المتحد البحريني»، لتبلغ إجمالي موجوداته 120.3 مليار دولار.
أما على صعيد الأرباح فقد صعد بنك الإمارات دبي الوطني للمرتبة الأولى في البنوك الخليجية من حيث حجم الأرباح خلال الربع الثاني 2023 بعدما كان في المرتبة الرابعة في الربع المماثل، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 78% لتصل إلى 1696.5 مليون دولار مقابل 953.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
بينما تراجع البنك الأهلي السعودي للمرتبة الثانية من حيث حجم الأرباح، على الرغم من ارتفاع أرباحه بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 1337.5 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023، في حين صعد بنك أبوظبي الأول للمرتبة الثالثة، بعدما كان في المرتبة الخامسة في الربع المماثل، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 45% لتبلغ 1147.5 مليون دولار في الربع الثاني 2023.
وهبط كل من مصرف الراجحي وبنك قطر الوطني للمرتبة الرابعة والخامسة على التوالي، بدلا من المركزين الثاني والثالث في الربع المقارن من العام السابق، نتيجة تراجع أرباحهما بنسب 3% و4% على الترتيب.
ومن حيث ودائع العملاء، حافظ كل من بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي الأول على المركزين الأول والثاني على التوالي من حيث حجم الودائع، وبنسب ارتفاع بلغت 5% للأول، و15% للثاني، كما تقدم بيت التمويل الكويتي (بيتك) ليحتل المركز السابع بعدما كان في المركز الحادي عشر في يونيو 2022 من حيث حجم ودائع العملاء، نتيجة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، لتبلغ ودائع عملائه 74.6 مليار دولار.
وعلى صعيد القروض، حافظ بنك قطر الوطني على المركز الأول بنسبة ارتفاع قدرها 7% لتصل إلى 224.9 مليار دولار مقابل 210.5 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما شهدت الفترة الحالية ارتفاع بيت التمويل الكويتي (بيتك) للمركز التاسع من حيث حجم القروض بعدما كان في المركز الثاني عشر، نتيجة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، لتبلغ 62.1 مليار دولار.

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