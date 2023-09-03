6.4% نمو حسابات التداول النشطة في «البورصة» خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 18.3 ألف حساب

شريف حمدي

رغم تراجع مستويات السيولة المتدفقة لبورصة الكويت خلال العام الحالي مقارنة بالذي سبقه، إلا ان الملاحظ استمرار ثقة أغلب المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي بمختلف شرائحهم وبتنوع جنسياتهم. إذ جنحت تعاملات الأفراد الكويتيين والخليجيين إضافة إلى الأجانب للشراء، كما جنحت أيضا تعاملات المؤسسات والشركات المحلية وكذلك الأجنبية للشراء، وفي المقابل سيطرت نزعة بيعية على تعاملات الكويتيين والخليجيين والأجانب بصناديق الاستثمار.

وكانت السيولة المتدفقة لبورصة الكويت انخفضت خلال تعاملات أغسطس الماضي بنسبة 6% بمحصلة اقتربت من 785 مليون دينار مقارنة بسيولة يوليو الذي سبقه بـ 751 مليون دينار، وتأتي معدلات السيولة الحالية متوافقة مع ما يشهده سوق الأسهم المحلي خلال العام الحالي بإجمالي سيولة منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 6.7 مليارات دينار وهي أقل من سيولة الفترة ذاتها في 2022 والبالغة 10.7 مليارات دينار.

وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول، ثقة اغلب المستثمرين الكويتيين والأجانب في الفرص المتاحة بسوق الأسهم، وهو ما يتبين من خلال مواصلة عمليات الشراء مقابل عمليات البيع.

إذ بلغ صافي تعاملات المستثمرين الكويتيين الشرائية 116 مليون دينار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، وتركزت هذه العمليات الشرائية حول الأفراد بصافي شراء بلغ 31 مليون دينار، وبلغ للمؤسسات والشركات الكويتية بصافي 118.1 مليون دينار، فيما كان التوجه بيعيا لمحافظ وعملاء بصافي بلغ 27.2 مليون دينار، وكذلك لصناديق الاستثمار المحلية بـ 5.8 ملايين دينار.

كما استمر التوجه الشرائي على مستوى تعاملات الأجانب، وهو ما ظهر من خلال صافي مشتريات بلغ 1.8 مليون دينار، حيث كان لافتا توجه شرائي للمؤسسات والشركات بصافي 4.8 ملايين دينار، وكانت النزعة شرائية على مستوى الأفراد بصافي 856 ألف دينار، فيما كان التوجه بيعيا لتعاملات الصناديق الاستثمارية الأجنبية بصافي 3.8 ملايين دينار.

وجنحت تعاملات الخليجيين للبيع خلال أغسطس الماضي استكمالا للتوجه العام من بداية السنة، حيث بلغ صافي قيمة تعاملاتهم البيعية 117.8 مليون دينار، وكان لافتا بيع المؤسسات والشركات بـ 127.2 مليون دينار، وكذلك تعاملات صناديق الاستثمار الخليجية بصافي بيع 2.9 مليون دينار، في المقابل بلغ صافي قيمة تعاملات محافظ عملاء الشرائية 70 ألف دينار، وكذلك أفراد خليجيون بصافي شراء بلغ 12.2 مليون دينار.

الحسابات النشطة بالسوق

وعلى صعيد حسابات التداول في بورصة الكويت، فقد ارتفعت حسابات التداول النشطة بنهاية تعاملات أغسطس الماضي بنسبة 6.4%، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 18.3 ألف حساب مقارنة بـ17.2 ألف حساب في يوليو الماضي.

وبنهاية الشهر الفائت بلغت نسبة الحسابات النشطة 4.4% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم سوق الأسهم المحلي طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية أغسطس الماضي والتي تقدر بـ 420.996 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.6% من إجمالي حسابات التداول.