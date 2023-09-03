

الكويت مستمرة في زيادة واستدامة إنتاج الغاز الحر من 500 مليون إلى 1 مليار قدم مكعبة في اليوم لأول مرة في تاريخها.. تحويل 6 آبار مراقبة الضغط والمزودة بمعدات الإنتاج الذكي إلى آبار منتجة

أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» أن الكويت مستمرة في خططها المعنية برفع الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز، من خلال الاستمرار في عمليات الاستكشاف ورفع كفاءة الأبار الحالية، عبر دعم العمليات التشغيلية بالإنفاق الرأسمالي اللازم لتمكين القطاعات المعنية من تنفيذ استراتيجياتها تحقيقا للمستهدفات التشغيلية.

يأتي ذلك مدفوعا بصورة رئيسية من كون العوائد النفطية هي المصدر الرئيسي للإيراد بالموازنة العامة للدولة، إذ يستحوذ على أكثر من 90% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يعطي عمليات التطوير المستمر للاستكشاف والانتاج صفة الأولوية القصوى للحفاظ على استقرار مداخيل الدولة.

وفي هذا الصدد، أشار المصدر إلى أن الكويت رفعت إنفاقها الرأسمالي المعني بالاستكشافات الجديدة ورفع كفاءة الأبار الحالية بنسبة 95% لتبلغ 1.7 مليار دينار في عام واحد، وذلك بهدف الوصول إلى القدرة الإنتاجية القصوى لتلبية الطلب المحلي والعالمي على الأنواع المختلفة من النفوط، كنفط التصدير الكويتي، والنفط الكويتي الخفيف عالي الجودة، والنفط الثقيل، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الحر والمصاحب.

وذكر المصدر أن ارتباطات شركة نفط الكويت المعنية بعمليات الاستكشاف والإنتاج والمتعلقة بالإنفاق الرأسمالي المستقبلي الذي يتعلق بعقود محددة القيمة وأوامر شراء شهد قفزة كبيرة بنحو 95% لتبلغ 1.7 مليار دينار خلال السنة المالية 2023/2022، مقارنة بنحو 871 مليون دينار خلال العام المالي السابق، كما شهد إجمالي أصول الشركة نموا لتبلغ 16.7 مليار دينار مقارنة بـ 16 مليار دينار.

وتطمح الشركة خلال العام المالي الحالي تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية منها الاستمرار بتنفيذ المشاريع المرتبطة بزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام حسب التوجهات الاستراتيجية، والاستمرار في زيادة واستدامة إنتاج الغاز غير المصاحب من 500 مليون إلى 1 مليار قدم مكعبة في اليوم، من خلال تحسين إنتاجية منشآت الإنتاج الجوراسي الثلاث، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منشآت الإنتاج الرابعة والخامسة خلال العام المالي الحالي وتنفيذ برنامج حفر مكثف لتطوير مكامن النفط المستكشفة حديثا، والتركيز على عمليات معالجة المياه ومناولتها وحقنها في المكامن لزيادة طاقتها الإنتاجية.

كما تعتزم الشركة الاستمرار في تنفيذ مشاريع الحفر البحرية كجزء من عمليات الاستكشاف البرية والبحرية لدعم القدرة الإنتاجية للشركة والتركيز على الاستدامة في جميع أنشطة وعمليات الشركة، والاستمرار في تعويض الكميات المنتجة من النفط والغاز بإضافة احتياطيات نفطية جديدة بنسبة لا تقل عن 100% لضمان استدامة الإنتاج، والاستمرار في تقليل نسبة حرق الغاز إلى أقل من 1% في جميع مناطق عمليات الشركة، والاستمرار في تزويد مشروع مصفاة الزور بالكميات المطلوبة من النفط الثقيل وخام التصدير الكويتي، وتحسين وتطوير طرق الإنتاج باستخدام أفضل التقنيات الحديثة المتاحة من أجل تطوير قدرات الشركة في استخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من خلال تنفيذ المشاريع التجريبية، والعمل على توسيع العلاقات مع شركات النفط الوطنية والعالمية، وشركات الخدمات ذات المستوى العالمي لرفع الكفاءة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وزيادة فرص العمل وبناء القدرات المحلية.

منصات حفر

وتتواصل جهود الشركة لزيادة وتعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، وذلك بتجاوز المعوقات وتحقيق الإنجازات بتضافر جهود جميع العاملين في شركة نفط الكويت، وما تزال تلك الجهود مستمرة للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة للسنوات المقبلة، حيث قامت بتوقيع 63 عقدا لمنصات الحفر والصيانة خلال السنة المالية 2022/ 2023 ما يساعد على الوصول إلى أهداف الشركة

الاستراتيجية، والبدء في حفر أول بئر استكشافية بحرية (نوخذة - 1) خلال أغسطس 2022، لأول مرة في تاريخ شركة نفط الكويت، وتماشيا مع خططها الاستراتيجية من أجل زيادة الاحتياطيات والإنتاج، حيث عمل الفريق المختص على توفير المعلومات المطلوبة بسهولة وعن بعد من موقع منصة الحفر إلى مكاتب الشركة بصورة فورية ومباشرة.

مركز تجميع 32

ونجحت الشركة بالبدء في تشغيل مركز التجميع 32 وتصدير النفط والمياه المصاحبة خلال أكتوبر 2022، حيث بدأ بذلك تصدير الغاز المكرر والغاز المكثف خلال نوفمبر 2022، ما يسهم في زيادة الإنتاج في منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت بما يعادل 120 ألف برميل من النفط يوميا، ويدعم استراتيجيات الشركة لإنتاج 1.550 مليون برميل من النفط يوميا من تلك المنطقة.

ووصل إنتاج مكمن مودود في حقل الروضتين إلى سقف جديد بمعدل 76 ألف برميل من النفط يوميا، وذلك نتيجة الاستمرار في تطوير المكمن عن طريق حفر الآبار المناسبة للإنتاج، وحقن المياه، بالإضافة إلى تحسن أداء حقن المياه في المكمن، ووصل إنتاج مكمن فارس السفلي في حقل أم نقا إلى أكثر من 21 ألف برميل من النفط يوميا خلال مارس 2023 لأول مرة، متفوقا بذلك على الإنتاج الشهري المتوقع. وتعد هذه علامة فارقة في إنتاج حقل أم نقا تتواكب مع استراتيجية شركة نفط الكويت 2040، وتؤثر إيجابيا على تسويق النفط الثقيل.

ونجحت الشركة، لأول مرة في تاريخها، في تحويل 6 آبار مراقبة الضغط والمزودة بمعدات الإنتاج الذكي إلى آبار منتجة للنفط، حيث ساهم هذا التحويل في إضافة 14.550 برميل نفط تقريبا إلى الإنتاج، وتوصيل عدد 31 بئر إنتاج جديدة من أصل 45 بئرا في منطقة عمليات غرب الكويت خلال 4 أيام فقط، بالمقارنة بمدة التوصيل التعاقدية والتي تبلغ 21 يوما خلال السنة المالية 2022/ 2023، ما أتاح الفرصة للبدء المبكر للإنتاج بمقدار 17 يوما لكل بئر، وبقدرة إنتاجية مبكرة قدرت بحوالي 796.450 برميلا، وبعائد تقريبي قدره 79.5 مليون دولار، حيث تم استغلال وقت أعمال الحفر في إتمام إنشاء وتصنيع خطوط تدفق النفط والأعمال المرافقة لها، فتحققت بذلك الجاهزية الفعلية على توصيل الخطوط فور الانتهاء من الحفر، وتحرك المنصات، والقدرة على بدء الأعمال الإنشائية لمدة أربعة أيام متواصلة على مدار الساعة.

كما تبذل شركة نفط الكويت كافة الجهود والمساعي من أجل الوصول لأهدافها الاستراتيجية بحلول 2040، منها ما يتعلق بتحقيق طاقة إنتاجية فعلية من الغاز غير المصاحب. حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير محطة الإنتاج الجوراسي 3، ويجري العمل حاليا على مشروع تطوير محطتي الإنتاج الجوراسي 1 و2، إضافة إلى مشروع تشييد محطتي إنتاج الغاز الجوراسي 4 و5 وفق الخطط الموضوعة.

حفر 418 بئراً جديدة

بلغ إجمالي عدد الآبار التي حفرت خصيصا لإنتاج النفط (لا يشمل الغاز غير المصاحب) 418 بئرا جديدة، كما تم إنجاز 1798 عملا لإصلاح آبار النفط.

45 بئراً عميقة

أظهرت البيانات أنه تم حفر 45 بئرا عميقة لتحقيق هدف الإنتاج من النفط والغاز غير المصاحب، ولتنفيذ البرنامج الاستكشافي للشركة، كما تم إنجاز 16 عملا لإصلاح الآبار المنتجة للغاز غير المصاحب.