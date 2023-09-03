

اكتمال الربط الآلي مع الجامعات الخاصة والعمل جارٍ للربط مع «الداخلية» و«العدل» وجامعة الكويت إجراءات فتح الملف وتحديث البيانات وإرسال الإشعارات عبر تطبيق «سهل» قريباً

بشرى شعبان

كشفت مديرة ادارة الرعاية الاسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية سارة الدوسري ان عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بلغ 40 ألف ملف بميزانية سنوية تبلغ 250 مليونا يصرف شهريا 20 مليونا تقريبا من 13 فئة اجتماعية

وأشارت الى ان الادارة تعمل على استكمال مشروع الربط الآلي مع الجهات الحكومية وجار العمل حاليا على الربط مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل بالإضافة الى جامعة الكويت بعدما تم الربط مع الجامعات الخاصة، وتطرقت الى العديد من اعمال الادارة، وبينت ان انطلاق الموسم الثالث من مشروع من كسب يدي ينطلق منتصف الجاري، وفيما يلي التفاصيل:

ما عدد المنتفعين من المساعدات الاجتماعية والميزانية؟

٭ عدد المنتفعين من المساعدات الاجتماعية 40 ألفا من الـ 13 فئة المحددة بالمرسوم 23/2013 والميزانية المعتمد 250 مليونا للسنة ويصرف منها 20 مليونا شهريا على الأقل.

الفئات المستفيدة

ما الفئات المستفيدة من المساعدات؟

٭ والفئات الـ 13 (الأرملة الذي توفي زوجها ولم تتزوج، المطلقة، اليتيم، الشيخوخة كل موطن بلغ الـ 60 عاما وليس لديه دخل، المريض كل من بلغ 18 عاما وثبت إصابته بمرض يمنعه من العمل وإعالة عائلته، الطالب المتزوج كل من التحق بالدراسة بعد حصوله على الثانوية العامة، السجين المفرج عنه، أسرة المسجون، العاجز ماديا، البنت غير المتزوجة من تجاوزت الـ 18 عاما وليس لها عائل او من بلغت الـ 35 عاما ولم تتجاوز الـ 60 عاما ولو كان لها عائل، المتزوجة من غير الكويتي او طلقت منه او توفي عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول ابناءها منه، المرأة الكويتية المتزوجة وبلغت 55 عاما ولم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.

بوتيك 33

ما مشروع التوسع في مشروع بوتيك 33؟

٭ ضمن برنامج عمل الحكومة تم ادراج انشاء مركزي منافذ لبوتيك في المناطق الى جانب مركز بوتيك 33 وتم فتح مركز في مدينة صباح الأحمد السكنية ويشمل قسما للتدريب (مشروع من كسب يدي) وقسم الحاضنات للعرض وبيع المنتوجات ويتم اختيار المنتفعات وفق الشروط المحددة، والمشروع الثاني جار دراسة اختيار المكان المناسب له بين المطلاع او غرب عبدالله المبارك سيكون في احد المشروعين بالتنسيق مع الرعاية السكنية.

التوسع في المشاريع

ما جديد الادارة؟

٭ جديد الادارة التوسع في منافذ بوتيك 33، بالإضافة الى التوسع في ورش تدريب من كسب يدي ومتابعة ميكنة الرعاية الاسرية والربط مع الجهات المعنية والعمل جار حاليا للربط مع وزارة الداخلية ووزارة العدل وجامعة الكويت وتم انتهاء الربط مع الجامعات الخاصة، وإضافة الى إطلاق خدمات الادارة عبر تطبيق سهل لاسيما الخاصة في المساعدات الاجتماعية من فتح الملف ومتابعة البيانات والإشعارات في حال وجود اجراء ومتابعة واعلام بقرب انتهاء المهلة.

من كسب يدي

ماذا عن مشروع من كسب يدي؟

٭ مشروع من كسب يدي تنفذه الوزارة بدعم من الامانة العامة للاوقاف ويشمل تنظيم دورات تدريبية للمنتفعين من المساعدات الاجتماعية صمن توجه الوزارة الهادف الى تطوير قدراتهم وتدريبهم للاعتماد على انفسهم اقتصاديا، وينفذ سنويا ضمن 3 مواسم ان الموسم الاول الذي نفذ في شهر مايو الماضي تضمن 4 ورش (خياطة، تركيب كريستال، وصناعة السفن، وصناعة الذهب وكل دورة ضمت 10 متدربات باستثناء دورة صناعة السفن 5 متدربات اجمالي المتدربات 35 والموسم الثاني أيضا ضم اربع ورش وكان بالتعاون مع جمعية الحرف القديمة خصص لنا مدربين وفي كل دورة 10 متدربات والموسم الأخير للعام الذي ينطلق الشهر الجاري ويضم خمس ورش (خياطة، الخزف، الاركت، اعادة تدوير ديكوباج) وبداية التسجيل منتصف الجاري.

ما شروط اختيار المنتفعين للاستفادة من بوتيك 33؟

٭ الاختيار يتم عبر لجنة اعتماد المبادرين بالوزارة برئاسة مدير ادارة الرعاية الاسرية وعضوية رئيس قسم مشروع «من كسب يدي» ورئيس قسم «بوتيك 33» وموظفين من قطاعي المالية والقانونية، بالإضافة الى 3 جهات خارجية هي الامانة العامة للأوقاف، والمعهد العربي للتخطيط وصندوق المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لمزيد من الحيادية في اختيار المنتفعين للتأجير، وتدرس اللجنة الطلبات وتحدد المشاريع المميزة، وفق الانتاجية والمقدم الاول لشخصين على نفس النشاط.

كيف يتم التأجير؟

٭ التأجير اختياري وهناك منتفعون تدربوا في مشروع «من كسب يدي» واختاروا اماكن اخرى لتنفيذ مشاريعهم، والتأجير متاح لجميع المنتفعين ولو لم يتلقوا التدريب في المشروع.

الاشتراطات

ما الاشتراطات المطلوبة للاستفادة من «بوتيك 33»؟

٭ يشترط للتقدم بطلبات الانتفاع من خدمات الحاضنة ما يلي:

٭ أن يكون المبادر كويتي الجنسية.

٭ ألا يقل عمر المبادر عن 21 سنة عند تقديم طلب الانضمام للحاضنة للانتفاع من خدماتها.

٭ أن يكون المبادر ممن يتلقون المساعدات الاجتماعية وفقا لقانون المساعدات من غير العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

٭ ألا يكون مسجلا في مراحل التعليم العام داخل أو خارج الكويت.

ما المستندات المطلوبة من المتقدمين للانتفاع بالمشروع؟

٭ على المتقدم بطلب الانتفاع من خدمات الحاضنة تقديم المستندات التالية:

٭ تعبئة نموذج طلب الانتفاع من الحاضنة.

٭ صورة من البطاقة المدنية.

٭ تقاضي المبادر مساعدة اجتماعية.

٭ عدم امتلاك المبادر رخصة تجارية.

٭ إقرار من قبل المبادر بأن جميع المستندات المرفقة بطلب الانتفاع من الحاضنة سليمة وصحيحة.

٭ إقرار من المبادر بالمشاركة في الفعاليات والبرامج التدريبية التي تنظمها الحاضنة والتي تقرها اللجنة المختصة حسب مصلحة العمل.

٭ تفويض الوزارة بإخلاء المحل في الحاضنة عند الإخلال بالشروط أو عند إنهاء المدة دون تحمل أدنى مسؤولية على الوزارة.

٭ شهادة صادرة عن وزارة التربية تفيد بعدم تسجيل المتقدم في مراحل التعليم الإلزامي داخل الكويت أو خارجها.

ما الذي يجب مراعاته عند تخصيص المحلات للمبادرين؟

٭ يراعــى الآتـــي عند تخصيص المحلات للمنتفعين والمبادرين:

٭ الأولوية في الاختيار للأنشطة والمشروعات الفريدة والمميزة والابتكارية.

٭ مراعاة نوع النشاط أو المشروع وحجمه وعدد العاملين فيه وطبيعة العملية الإنتاجية وتبعاتها، مع مراعاة التنوع في النشاطات.

٭ التركيز على المشروعات والنشاطات المكملة لبعضها البعض.

٭ نوع النشاط الإنتاجي والمشروعات التجارية.

٭ عدد العاملين في المشروع من متلقي المساعدة والمنتفعين.

٭ التنوع في المشروعات الملبية لغالبية احتياجات الزوار.

٭ مستوى المعرفة والمهارة لدى مقدم الطلب وخبراته.

٭ الجدوى الاقتصادية.

٭ جدية مقدم الطلب وكفاءته.

٭ للجنة تخصيص بعض الأجنحة الموجودة في الحاضنة لنشاطات أو مشروعات معينة دون غيرها.

٭ مدة عقد الانتفاع من المحلات في الحاضنة 6 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموافقة اللجنة، على ألا تتجاوز 3 سنوات مع توافر الشروط.

٭ يحدد سعر الانتفاع بالمحل في الحاضنة بمبلغ وقدره 3.750 دينار للمتر المربع.

هل يجوز للوزارة فسخ عقد الايجار في بوتيك؟

٭ الحالات التي يجوز فيها لمشرف الحاضنة رفع تقرير اللجنة الفنية بطلب فسخ أو عدم تجديد العقد كالآتي:

٭ انتفاء أي من شروط الانتفاع الرئيسية الواردة في هذه اللائحة.

٭ إخلال المبادر بأنظمة الحاضنة وعدم التعاون مع الجهاز الإداري.

٭ عدم المحافظة على الشروط الصحية والبيئية.

٭ تكرار شكاوى المواطنين والجهاز الإداري.

٭ عدم تعاون المبادر مع مشرف الحاضنة والجهاز الإداري وعدم المشاركة في الفعاليات التسويقية أو التنموية التي تنفذها الحاضنة.

٭ انتفاء الجدوى الاقتصادية للنشاط أو المشروع.

٭ أي أسباب أخرى تصب في المصلحة العامة للحاضنة أو المبادرين الآخرين المنتفعين من الحاضنة.

٭ يحق للوزارة فسخ العقد الموقع أو إلغائه إذا أخل المبادر بأي من بنود العقد أو عند عدم تحقيق الشروط.