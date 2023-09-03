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بالفيديو لابا - لوياك تخرج الدفعة الأولى من متدربي برنامج المؤثر

9/3/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
اختتمت أكاديمية «لوياك» للفنون «لابا» برنامج «المؤثر»، الذي أطلق برعاية بنك الخليج وفندق فوربونتس شيراتون وجريدة الجريدة، بهدف تمكين اليافعين من 15 إلى 19 عاما من مهارات التواصل الجماهيري، ولتأهيلهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل، بالتركيز على 3 محاور أساسية، هي: أساسيات التواصل الفعال، وتحسين مهارات العرض والتقديم، وصناعة محتوى احترافي، واختتم البرنامج بمسابقة تم خلالها تقييم الأداء، وتحليل نقاط القوة والضعف للمتدربين من قبل لجنة تحكيم من المتخصصين.
واستهل الحفل الختامي لبرنامج «المؤثر» بكلمة مسؤول علاقات الشركات في «لوياك» منى زعيتر قائلة: اجتمعنا لنحتفل بختام برنامج المؤثر، والذي تم فيه تدريب مجموعة من الشباب على عدة مهارات نؤمن بأنها ستمكنهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل، واطلعنا على مشاريعهم التي اجتهدوا في التحضير لها، وكلنا فخر بالمستوى الذي حققوه.
وأضافت زعيتر: كل الشكر للإعلامية لينا صوان على جهودها وتفانيها في تدريب طلابنا، كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لبنك الخليج راعي البرنامج، ونحن سعداء بنجاح هذا التعاون الأول، ونطمح لمزيد من التعاون المثمر مستقبلا.
تلا ذلك عرض المتدربين لمشاريعهم التي عملوا على تحضيرها على مدار ورشة التدريب بإشراف وتوجيه الإعلامية لينا صوان، وتنوعت المشاريع بين عدة موضوعات مثلت شغف المتدربين في الكثير من المجالات.
من جانبها، قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، وعضو لجنة التحكيم بمسابقة تقييم الأداء في ختام برنامج «المؤثر» فاطمة الحبيب: كعادته يواصل بنك الخليج دعمه للشباب وتطوير مواهبهم في إطار مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، انطلاقا من أهدافنا واستراتيجيتنا، التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها.
وعبرت الحبيب عن سعـادتـهـا بالـمستوى اللافت للشباب المشاركين في البرنامج ومواهبهم المتنوعة في مجال صناعة المحتوى، لافتة إلى أن البرنامج وفر لهم فرصة مثالية، لمساعدتهم في تعزيز قدراتهم على التواصل الجماهيري، والخطابة، والحوار، والإقناع، مشيرة إلى أهمية مثل هذا النوع من البرامج التدريبية التي تتماشى مع متطلبات العصر الذي تحتل فيه وسائل التواصل الاجتماعي مكانة كبيرة، لاسيما في أوساط الشباب، كما أنها تعزز من قدرة صناع المحتوى الجدد على تقديم محتوى مهني وهادف بشكل احترافي.
مواهب شبابية
بدورها، عبرت مدربة البرنامج الإعلامية القديرة لينا صوان عن بالغ سعادتها بهذه المناسبة.
وقالت صوان: لابد أن أشارككم بعض ما أشعر به وأنا انظر إلى مجموعة الشبان والشابات الذين قضيت معهم أحلى الساعات في الكويت، وأنا اعرفهم جيدا لأنهم منذ أيام معدودة كانوا شخصيات مختلفة، بعضها متردد أو مفرط الخجل أو يدعي انه لا يحب التكلم أمام جمهور حي، واليوم هم أكثر ثقة بالنفس ومعهم مفاتيح كتابة نصوص مؤثرة إيجابيا ولديهم مهارات تواصل لابد منها في جميع المجالات المهنية والعملية على الإطلاق.
وتابعت صوان: عنونت هذه الورشة «أنا هنا لكم» وأنهيها وأنا أشعر بأن الطلاب أيضا كانوا هنا لي، علمت مهارات التأثير لهذه المجموعة بينما تعلمت الكثير معهم أيضا، هم مارسوا التعامل الطيب والعطاء وحب العمل الجماعي وتأسيس شبكة معارف «Networking» لابد أنها ستنمو وتفيدهم في المستقبل القريب، وأنا تعلمت أن شبابنا لايزال خير شباب، لديه قدرات ومواهب مدفونة، ولأنه يعرف مصلحته وتحديات المستقبل، يقبل بشغف على كل ما يفيد وينمي مهاراته، وأشكر فارعة السقاف وفريق «لابا» على هذا المشروع الناجح وأتمنى التوفيق لهم ولطلابهم في جميع الورش.

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