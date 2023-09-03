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وزير التربية 3 أمور أساسية ترتكز عليها محاور إصلاح التعليم

9/3/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
تقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل علي المانع، ببالغ الشكر وجزيل الامتنان، لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على الثقة الغالية بتكليفه بتولي حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن هذه الثقة الغالية ستظل وساما على صدره، وسيعمل جاهدا على مواصلة مسيرة تطوير منظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، بما يحقق طموحات القيادة السياسية وشعب الكويت، وبما يعزز من إرساء دعائم المسيرة التنموية لوطننا الغالي، وترسيخ مكانته محليا وعالميا.
وأعلن المانع في تصريح صحافي أدلى به عقب أداء القسم، أنه سيعمل على مواصلة المسيرة في سبيل تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، مؤكدا أن محاور اصلاح التعليم ترتكز على ثلاثة امور لا يمكن التنازل عن اي منها وهي: كفالة الحق في التعليم للمتعلم، وضمان جودة التعليم، وتعزيز مكانة وكفاءة المعلم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءتها من أهم ركائز النهضة التي تسعى الكويت إليها من خلال أبنائها المخلصين. وأضاف د. المانع أنه سيتابع ملفات التعليم في وزارتي التربية والتعليم العالي من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها للطلبة والمعلمين على حد سواء، مؤكدا أنه لن يتوانى في متابعة استعدادات التربية فيما يخص جهوزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد وكذلك استعدادات الجامعات الحكومية والخاصة لاستقبال الطلبة، بالإضافة إلى تنفيذ كل المشاريع المستقبلية في الوزارتين من أجل تحقيق أهداف الدولة التنموية الشاملة والمستدامة ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تحت ظل القيادة الحكيمة.
الى ذلك قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بجولة تفقدية في إدارة التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير، بحضور مدير إدارة التعليم الخاص، سلمان اللافي ومدير الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص منصور المنصور.
واطلع د.عادل المانع خلال جولته، على آلية سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين، كما استمع إلى آراء الموظفين، وقام د.عادل المانع بمتابعة تقديم الخدمات، مؤكدا على أهمية إزالة أي عقبات تواجه المراجعين.
ودعا المانع المسؤولين إلى اتخاذ سياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين وتيسير وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بهدف دعم العملية التعليمية وتطويرها المستمر.

MENAFN03092023000130011022ID1107001553

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