

العجمي: البلدية تسعى إلى تكثيف الدورات القانونية لتميز كوادرها الوطنية من المحامين تعاون كبير بين الإدارة القانونية في البلدية والقائمين على معهد الكويت للدراسات القضائية

افتتح مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس وبحضور وكيل محكمة الاستئناف المستشار هاني الحمدان ومدير الادارة القانونية في البلدية أمس الدورة التدريبية الاولى لمحام «ب» للإدارة القانونية في معهد الكويت للدراسات القضائية والتي تمثل باكورة التعاون المثمر والمميز هدفها تكوين رؤية لرفع مستوى الاداء لأعضاء الادارة القانونية ودعم الادارة بالكوادر الوطنية المميزة الى جانب تضافر الجهود بين البلدية ممثلة بالإدارة القانونية ومعهد الكويت للدراسات القضائية.

وأثنى الدبوس على حجم المشاركة المتدربين في الدورة الذي تجاوز 400 متدرب، وشكر كل من ساهم في إنجاح الدورة التأسيسية الاولى للباحثين القانونيين تمهيدا لشغل وظيفة محام «ب»، ونأمل منكم ان تكونوا خير من يمثل البلدية وتقدموا صورة مميزة لكوادرها الوطنية، ومثال يحتذى أمام الجهات القانونية المناظرة.

وذكر الدبوس ان المؤهلين في هذه الدورة ستكون لهم الاولوية تقديرا لتميزهم من خلال عطائهم وحرية الاختيار في تحديد أماكن مباشرة العمل عند اجتياز الدورة وإعطائهم الاولوية في الدورات التدريبية الخارجية والداخلية والأولوية في تولي الوظائف الاشرافية مستقبلا.

ودعا الى تكثيف الجهود في سبيل تحقيق الانجازات المأمولة من قبل محامي البلدية لرفع مستوى الأداء القانوني، مشددا على عدم التهاون أمام المقصرين في أداء أعمالهم لحفظ حقوق البلدية، مبينا أن الاجتماع كان تحت شعار رفع مستوى الاداء للكفاءات الوطنية والتي نأمل ان تسهم في نقلة نوعية لمستوى الأداء في الادارة القانونية.

بدوره، رحب مدير الادارة القانونية في البلدية المستشار حسين العجمي بالمشاركين في الدورة التدريبية من فئه المحامين «ب» والتي تهدف الى تطوير الاداء الوظيفي للقيام بمهامهم وأعمالهم القانونية.

وأوضح العجمي أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدية ممثلة بالإدارة القانونية والقائمين على معهد الدراسات القضائية لتنظيم الدورات القانونية بهدف الارتقاء والتطوير للمستوى القانوني والفني لمحامي البلدية، مؤكدا ان الدورة الحالية هي ثمرة هذا التعاون الكبير بين الجهتين.

وبين ان البلدية تسعى الى تكثيف وتنويع الدورات القانونية بهدف تميز كوادرها الوطنية من المحامين لتحقيق الانجازات المنوطة بهم من الجانب القانوني.