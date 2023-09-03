وجود حالات لا تستدعي أن تكون الإجازة المرضية بعد استشارة طبية بشرط ألا تزيد مدتها على 3 أيام في الشهر

في إطار تواصل جهود ميكنة الخدمات الصحية، وتسهيلا على المواطنين، خاطب وزير الصحة د.أحمد العوضي ديوان الخدمة المدنية بشأن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة وهي الحصول على إجازة مرضية من دون استشارة طبية، عبر المنصات الإلكترونية. وتأتي الخدمة الجديدة التي يستطيع الموظف من خلالها الحصول على الإجازة المرضية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة الصحة دون مراجعة المركز الصحي، نظرا لوجود حالات لا تستدعي أن تكون الإجازة المرضية بعد استشارة طبية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على مراكز الرعاية الصحية الأولية أو الكوادر الطبية في مختلف مناطق البلاد، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة الصحية. هذا، وتضمنت مخاطبة وزير الصحة لديوان الخدمة المدنية الإشارة إلى كتابه رقم 15/35/2023 المتضمن مقترحا بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازات، والمتضمن إطلاق خدمة إنشاء إجازة مرضية من دون استشارة طبية، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة.

وحدد المقترح ضوابط منح الإجازة المرضية على النحو التالي:

٭ إجازة براتب كامل للأيام الـ 15 الأولى.

٭ إجازة بنصف راتب للأيام الـ 15 الثانية.

٭ إجازة بربع راتب للأيام الـ 15 الثالثة.

٭ إجازة بدون راتب للأيام الـ 15 الأخيرة.

كما اشترط المقترح ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خلال الوسائل الإلكترونية على 3 أيام في الشهر.