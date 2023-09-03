العميد العمهوج: في اليوم الأول تم إنجاز وطباعة 6 جوازات كويتية والخدمة تقدم لمن بلغوا الـ 21 عاماً وما فوق

منصور السلطان

ضمن خطة وزارة الداخلية لمواكبة التطور العالمي فيما يخص تقديم الخدمات للمواطنين في شتى القطاعات، افتتحت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مكتبا خاصا لخدمة استخراج وتجديد جواز السفر للمواطنين الراغبين بالسفر اضطراريا في مطار الكويت T4 وذلك بطباعته خلال 15 دقيقة في نفس الموقع الذي سيعمل على مدار 24 ساعة.

من جانبه، اكد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فواز الخالد الصباح، أن تعليمات صدرت من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح بتقديم وتسهيل جميع الخدمات للمواطنين فيما يخص الجنسية والجوازات، لذلك تم الاتفاق والتنسيق مع الادارة العامة لنظم المعلومات على إنشاء مكتب خاص يتبع ادارة الجوازات من مهامه استخراج جوازات سفر للمواطنين في نفس المكتب خلال أقل من 15 دقيقة شريطة ان يكون لديه تذكرة سفر للمغادرة خارج البلاد في نفس اليوم.

وأوضح اللواء الخالد أن هذه الخدمة التي تقدم للمواطنين تأتي ضمن عدة خدمات تقدمها الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لتسهيل الاجراءات، ضمن جدول زمني.

من جانبه، اعلن مدير عام ادارة الجوازات العميد عبدالله العمهوج، انه فور الاعلان عن فتح مكتب استخراج جواز السفر للمواطنين في المطار T4 تقدم 6 مواطنين لاستخراج جواز سفر لسفرهم للخارج، حيث تم انجاز المعاملة وطباعة الجوازات خلال اقل من 15 دقيقة وتسليمها للمواطنين.

وبين العميد العمهوج أن استخراج الجواز يتم للمواطنين ممن بلغوا 21 عاما وما فوق، ولا يسمح لمن دونها إلا بوجود ولي الأمر معه خلال إنجاز المعاملة.

الكويت في مصاف الدول المتقدمة

أشاد عدد من المواطنين والمواطنات بخدمة تجديد جواز سفر وطباعته في المطار دون الحاجة للذهاب الى مراكز الخدمة، ما يجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة التي تقدم خدمات إلكترونية لمواطنيها.

العميد العمهوج حضر فجراً للتأكد من العمل

حرص مدير ادارة الجوازات العميد عبدالله العمهوج على التواجد في الساعات الاولى من فجر امس للإشراف على العمل والتأكد على الجاهزية وعمل الاجهزة والربط مع الادارة العامة لنظم المعلومات وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.