بالفيديو العام الدراسي الجديد ينطلق بدوام المدارس الأجنبية

العجمي: مدارس التربية الخاصة استعدت لاستقبال 1522 طالباً وطالبة وتوفير 340 حافلة منها 100 لذوي الإعاقة

عبدالعزيز الفضلي

دشنت مدارس أجنبية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 حيث انتظم الطلبة في دوامهم صباح امس وسط استعدادات جيدة قامت بها تلك المدارس لاستقبال طلبتها.

وقالت مديرة إحدى المدارس الأجنبية سينيه فان هاسترت في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه فيما هناك تجاوب وتعاون كبير من أولياء الأمور لانتظام أبنائهم في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، فإن المشكلة التي تواجههم تتمثل في الازدحام المروري خاصة امام أبواب المدارس، متمنية إيجاد حل لهذه المشكلة.

وأوضحت هاسترت أن هناك قضية أخرى مهمة تواجههم ايضا وهي صعوبة التعاقد مع المعلمين من الخارج، مضيفة: نرغب في التعاقد الخارجي لسد النقص في الهيئة التعليمية خاصة مع تزايد اعداد الطلبة.

وأكدت هاسترت في الوقت نفسه أن أبواب المدرسة مفتوحة للجميع لخدمة العملية التعليمية متمنية التوفيق والنجاح للطلبة في عامهم الدراسي الجديد.

وعن انطلاقة العام الدراسي الجديد قالت إن الأمور تسير بكل سهولة ويسر وفق الخطط الموضوعة لاستقبــــال الطلبة وتنظيـــم العملية التعليمية.

من جانب آخر، وفي إطار استكمال الاستعدادات لبدء العام الجديد للعام 2023-2024، أفاد مراقب الشؤون الإدارية لمدارس التربية الخاصة محمد العجمي بأن الإدارة أعدت خطه متكاملة للاستعداد للعام الجديد وجار إنجاز أعمال الصيانة بجهود وتعاون جميع قطاعات الوزارة المختلفة ومتابعة الخدمات الأساسية من نظافة ونقليات وتغذية وحراسة كما تم تجهيز الفصول الدراسية لاستقبال ما يقارب 1522 طالبا وطالبة من مدارس التربية الخاصة بالإضافة إلى توفير ما يقارب 340 باصا ويشمل منهم 100 باص مخصصة لذوي الإعاقة.

وأشار العجمي إلى أنه تم تجهيز الكتب المدرسية بالتعاون مع إدارة التوريدات والمخازن والتأكد من توفير كل متطلبات المدارس، موضحا أن عدد مدارس التربية الخاص 22 مدرسة.

كما شكر العجمي جميع المسؤولين على توجيهاتهم وإشرافهم وجميع فرق المدارس على تعاونهم واستعدادهم متمنيا للطلبة التفوق والنجاح في العام الجديد.