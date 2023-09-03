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بالفيديو نائب الأمير لوزيري التربية والمالية مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن

9/3/2023 7:15:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح امس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد، بقصر بيان صباح امس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.
واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.
كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث قدم لسموه د.عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيرا للمالية، حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.
وقد وجههما سموه بتوجيهاته السامية على ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن، مشيرا سموه إلى أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين وبما يعود بالخير والرخاء للجميع، متمنيا لهما التوفيق والسداد.
حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.
وكان صدر مرسوم بتعيين وزير للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير للمالية جاء فيه:
«بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يعين كل من:
1 - د.عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
2 - فهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيرا للمالية.
مادة ثانية: - على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.

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