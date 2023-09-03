زيلينسكي يقيل وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف
التاريخ
9/3/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم أميروف ليحل محله.
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