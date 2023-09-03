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زيلينسكي يقيل وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف

9/3/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم أميروف ليحل محله.

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