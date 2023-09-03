وفاة فنانة شهيرة بسبب اصابتها بالسرطان- صورة



وأعلنت والدة فاي فانتارو، أن ابنتها المغنية توفيت في المنزل، وكانت تعاني من إصابتها بورم نادر في المخ منذ سبتمبر الماضي، وأنها تغلبت على سرطان الدم مرتين في فترة الطفولة، حسبما ذكرت صحيفة "هوليوود ريبورتز".

حصلت "فانتارو" على فرصتها الأولى لإصدار أول أسطوانة لها على يد الملحن والمنتج ديف ستيوارت، إذ طرحت أغنيتها AWOL في فبراير.

وعبر "ستيوارت" عن حزنه لرحيلها، إذ قال في بيان إعلامي: "لا أستطيع أن أصف بالكلمات مدى الدمار الذي أشعرت به بعدما علمت بخبر وفاتها، لقد كانت إنسانة مرحة ولطيفة، وفنانة حقيقية بمعنى الكلمة، وإن لحظات الوجود معها والعمل سويًا ستبقى في ذاكرتي، وأنا محظوظ لأنني قابلت فاي ووالدتها بام، وشاهدت قتالهما معًا ضد كل الصعاب".

ولدت فانتارو في 28 أبريل 2002، وحصلت على جائزة Alan Hull السنوية لكتابة الأغاني في عام 2021.

يشار إلى أنه بعد الإعلان عن مرض فاي فانتارو، أُطلقت حملة تبرعات للمساهمة في علاجها، جمعت نحو 300 ألف دولار، وأوضح مسؤولو الحملة أنه سيتم التبرع بالأموال الزائدة للجمعيات الخيرية لتمويل مزيد من الأبحاث عن المرض الذي أصيبت به إحياءً لذكراها.







