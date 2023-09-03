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4 آلاف طالب التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في جرش

9/3/2023 7:12:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف جرش باختتام المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم داخل المحافظة والبالغ عددها 112 مركزا .
وقال مدير أوقاف جرش باسم الزعبي ان المراكز الصيفية التي عقدتها المديرية موزعة في جميع أنحاء المحافظة واستمرت لقرابة 6 أسابيع.
وأضاف الزعبي أن 4 آلاف طالب التحقوا بهذه المراكز لتحفيظ القرآن.
وبيّن الزعبي بأنه تم منح الطلاب المشاركين في المراكز شهادة مصدقة من مديرية أوقاف جرش وجوائز عينية.

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