4 آلاف طالب التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في جرش

4 آلاف طالب التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في جرش
التاريخ
9/3/2023 7:12:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف جرش باختتام المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم داخل المحافظة والبالغ عددها 112 مركزا .
وقال مدير أوقاف جرش باسم الزعبي ان المراكز الصيفية التي عقدتها المديرية موزعة في جميع أنحاء المحافظة واستمرت لقرابة 6 أسابيع.
وأضاف الزعبي أن 4 آلاف طالب التحقوا بهذه المراكز لتحفيظ القرآن.
وبيّن الزعبي بأنه تم منح الطلاب المشاركين في المراكز شهادة مصدقة من مديرية أوقاف جرش وجوائز عينية.
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