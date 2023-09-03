وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت حورية تتجول داخل الفندق بصحبة أحد الأشخاص، وتسقط فجأة على الدرج، وعندما حاول أحد الأشخاص مساعدتها على القيام، أكدت أنها بخير وقامت ينفسها.

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