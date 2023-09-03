وأعلنت المصادر الإيرانية نفسها أنه لم يتم الإعلان بعد عن وجود ضحايا جراء الانفجار الذي شهده أحد المناجم شرقي العاصمة، وأشارت إلى أن العمال الـ6 المحتجزين بداخل المنجم لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن. وأكدت المصادر محاولة فرق الإنقاذ تكرارا الوصول إليهم.

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