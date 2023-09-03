إيران.. انفجار بمنجم شرقي طهران وعمليات إنقاذ بحثا عن 6 عمال عالقين بداخله
التاريخ
9/3/2023 7:11:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفادت مصادر في إيران بوقوع انفجار في أحد مناجم محافظة سمنان شرقي العاصمة طهران، وتوجهت على إثر ذلك فرق الإغاثة إلى موقع الحادث حيث تبين وجود 6 عمال عالقين داخل المنجم.
وأعلنت المصادر الإيرانية نفسها أنه لم يتم الإعلان بعد عن وجود ضحايا جراء الانفجار الذي شهده أحد المناجم شرقي العاصمة، وأشارت إلى أن العمال الـ6 المحتجزين بداخل المنجم لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.
وأكدت المصادر محاولة فرق الإنقاذ تكرارا الوصول إليهم.
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