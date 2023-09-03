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إيران.. انفجار بمنجم شرقي طهران وعمليات إنقاذ بحثا عن 6 عمال عالقين بداخله

9/3/2023 7:11:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر في إيران بوقوع انفجار في أحد مناجم محافظة سمنان شرقي العاصمة طهران، وتوجهت على إثر ذلك فرق الإغاثة إلى موقع الحادث حيث تبين وجود 6 عمال عالقين داخل المنجم.

وأعلنت المصادر الإيرانية نفسها أنه لم يتم الإعلان بعد عن وجود ضحايا جراء الانفجار الذي شهده أحد المناجم شرقي العاصمة، وأشارت إلى أن العمال الـ6 المحتجزين بداخل المنجم لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.
وأكدت المصادر محاولة فرق الإنقاذ تكرارا الوصول إليهم.

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