6 مشكلات صحية سببها عدم الحركة



1- الإصابة بالإمساك



في حالة عدم الحركة بما يكفي خلال اليوم فمن الطبيعي أن القولون لا يتحرك بشكل طبيعي ومن ثم الإصابة بالإمساك، لذلك يجب الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم خاصة مع تقدم العمر بهدف تحسين حركة الأمعاء لفترات طويلة.

2- تصلب المفاصل

قد يكون تصلب المفاصل في بعض الحالات علامة على وجود مشكلات التهابية مثل التهاب المفاصل أو أمراض المناعة الذاتية، لذلك يجب المتابعة جيدًا على علاج ألم المفاصل تحت إشراف الطبيب المختص وذلك لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

3- تغير الحالة المزاجية

عادًة لا تؤثر الحركة على الصحة الجسدية فقط بل أنها تؤثر على الصحة النفسية أيضًا حيث يتسبب ذلك في زيادة الشعور بالقلق والاكتئاب وبالتالي يجب العمل دائمًا على ضخ الدم في الجسم بشكل منتظم للسيطرة على التغيرات المزاجية وذلك عن طريق المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة أو الجري.

4- عدم انتظام النوم

يعاني بعض الأشخاص من عدم القدرة على النوم بشكل منتظم، وبالتالي يجب الحرص على الحفاظ على روتين يومي للحصول على أفضل النتائج إلى جانب الحصول على الغفوة أثناء النهار، مما يساعد ذلك على تنشيط الجسم وتحسين الحالة المزاجية أيضًا.

5- النسيان

النسيان من أكثر العلامات التي تكشف قلة حركة الجسم لذلك يجب العمل دائمًا على ممارسة الرياضة مما يزيد من إنتاج المواد الكيميائية التي تسمى عوامل النمو، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الأوعية الدموية في الدماغ وبالتالي السيطرة على مشكلة النسيان.

6- ارتفاع ضغط الدم

قد يتسبب عدم حركة الجسم بشكل منتظم في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب، وذلك نتيجة ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير وبالتالي يفضل المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص لخفض ضغط الدم وحماية الجسم من فرص الإصابة بالأمراض.