طبيب يحدد التحاليل التي تكشف الأورام الخبيثة



ويشير الأخصائي إلى أنه قبل كل شيء يجب إجراء:



- تحليل دم عام. هذا التحليل يكشف أنواع الخلايا التي مستواها في الدم طبيعي والخلايا التي ارتفع أو انخفض مستواها. كما أن هذا التحليل يكشف عن الالتهابات الموجودة في الجسم، التي عادة تصاحب نشوء الأورام الخبيثة.

- تحليل بيوكيميائي للدم. هذا التحليل يوضح وجود علامات بيوكيميائية تنظم عمل الأعضاء الداخلية.

- دراسة العلامات الجينية أو الطفرات التي قد تشير إلى وجود ورم في الجسم أو الاستعداد له.

- عمل مخطط مناعي يبين توزيع الخلايا الليمفاوية التي تكافح الخلايا المصابة بالفيروسات والبكتيريا والخلايا السرطانية. فإذا ظهر أن نسبتها أعلى من 20 بالمئة يجب الخضوع لفحص مفصل وشامل لدى أخصائي الأورام للكشف عن ورم خبيث محتمل.

ويمكن عند الضرورة إجراء فحص مفصل للأعضاء (خزعة) ودراسات كيميائية مناعية أيضا.