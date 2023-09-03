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رئيس جنوب إفريقيا: توسع بريكس سيسهم في تشكيل نظام عالمي جديد قائم على العدل

9/3/2023 7:11:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن توسيع دائرة الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" سيسهم في تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة.

وأضاف رامافوزا: "من خلال توسيع مجموعة بريكس، سنكون قادرين على مواءمة وجهات نظر الدول التي تسعى إلى إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا إلى جانب نظام مالي واستثماري وتجاري قائم على قواعد واضحة تنطبق بالتساوي على جميع الدول".
وأشار إلى أن توسيع المجموعة سيسهم في زيادة صادرات جنوب إفريقيا إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي سيخلق بدوره فرص عمل جديدة في البلاد.
وأكدت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، أن توسع مجموعة "بريكس" يؤكد الطلب المتزايد على إيجاد بديل للنظام العالمي القائم بقيادة الدول الغربية، ويشهد أيضا على فشل قيادة الولايات المتحدة.

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