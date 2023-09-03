اجتماع عربي إفريقي يبحث قضايا اقتصادية واجتماعية

اجتماع عربي إفريقي يبحث قضايا اقتصادية واجتماعية
التاريخ
9/3/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- بحثت اللجنة التحضيرية الثالثة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ودولة الضيافة السعودية، عدداً من الموضوعات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
جاء الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة، تحضيرا للقمة العربية الافريقية الخامسة المقرر عقدها في 11 تشرين الثاني المقبل، بالرياض في المملكة العربية السعودية.
و شهد الاجتماع مشاورات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية للوقوف على التحضيرات اللوجستية والإعداد الجيد للقمة، كما ناقش موضوع الدورة الخامسة للقمة العربية الإفريقية، بالإضافة الى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية التي على صلة بالدورة الخامسة للقمة العربية الإفريقية.
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