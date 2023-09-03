Monday, 04 September 2023 09:40 GMT

اجتماع عربي إفريقي يبحث قضايا اقتصادية واجتماعية

9/3/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحثت اللجنة التحضيرية الثالثة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ودولة الضيافة السعودية، عدداً من الموضوعات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.


جاء الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة، تحضيرا للقمة العربية الافريقية الخامسة المقرر عقدها في 11 تشرين الثاني المقبل، بالرياض في المملكة العربية السعودية.


و شهد الاجتماع مشاورات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية للوقوف على التحضيرات اللوجستية والإعداد الجيد للقمة، كما ناقش موضوع الدورة الخامسة للقمة العربية الإفريقية، بالإضافة الى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية التي على صلة بالدورة الخامسة للقمة العربية الإفريقية.

MENAFN03092023000208011052ID1107001515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث