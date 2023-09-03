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مواطن يقيم ختمه للقرآن بدلا من حفل حناء بمناسبة زواج ابنه في إربد

9/3/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في بادرة مميزة من نوعها، أقام المواطن محمد العمري " ابو عمار " ختمه للقرآن الكريم في أحد مساجد بلدة دير يوسف بمحافظة إربد، بدلا من إقامة حفل حناء بمناسبة زفاف نجله عمار.
وقال العمري لـ " الوكيل الإخباري" إن قراره جاء بنية الشفاء لابن عمه "مروان" الذي يرقد على سرير الشفاء إثر حادث دهس تعرض له قبل أيام.
وطلب العمري من المواطنين الدعاء لابن أخيه بالشفاء والمباركة لابنه بالزواج.

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