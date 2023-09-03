مواطن يقيم ختمه للقرآن بدلا من حفل حناء بمناسبة زواج ابنه في إربد
التاريخ
9/3/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - في بادرة مميزة من نوعها، أقام المواطن محمد العمري " ابو عمار " ختمه للقرآن الكريم في أحد مساجد بلدة دير يوسف بمحافظة إربد، بدلا من إقامة حفل حناء بمناسبة زفاف نجله عمار.
وقال العمري لـ " الوكيل الإخباري" إن قراره جاء بنية الشفاء لابن عمه "مروان" الذي يرقد على سرير الشفاء إثر حادث دهس تعرض له قبل أيام.
وطلب العمري من المواطنين الدعاء لابن أخيه بالشفاء والمباركة لابنه بالزواج.
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