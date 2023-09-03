خريبين إلى رديف الوحدة

وأكد مصدر بنادي الوحدة أن قرار الاستبعاد من الفريق الأول جاء بعد التقرير الذي قدمه الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للإدارة عقب المباراة، مشيراً إلى أن اللاعب سيخوض تدريباته مع فريق الرديف خلال الفترة المقبلة، وأنه من الصعب عودته إلى الفريق الأول في الوقت الحالي، علماً بأن اللاعب شارك في تدريبات الاستشفاء للفريق الأول في اليوم التالي للمباراة، قبل اتخاذ قرار استبعاده.

وتسببت احتفالية خريبين في توتر العلاقة بصورة أكبر بينه وبين النادي، خصوصاً وأن تصرفه أثار الجدل وعلامات الاستفهام، في الوقت الذي ستكشف الأيام المقبلة عن الموقف النهائي بخصوص اللاعب، وإن كان سيرحل عن قلعة العنابي في حال وصول عرض بانتقاله إلى نادٍ آخر، سواء بالبيع أو الإعارة أو انتهاء العلاقة بين الطرفين بشكل نهائي.

وقال المصدر إن خريبين خرج في الوقت الحالي من حسابات الفريق الأول، والنادي لا يمانع في بيعه أو إعارته، لافتاً إلى أن باب القيد للانتقالات الصيفية لم يغلق بعد، وكل شيء وارد بخصوص إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

من ناحية أخرى، قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالوحدة، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب الفوز الذي حققه العنابي، الأربعاء الماضي، على حساب الإمارات بثلاثية نظيفة في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي وضع الفريق على أعتاب الدور ربع النهائي.

ويعود الفريق إلى تدريباته الأربعاء المقبل للبدء في التحضير لمباراة الإياب أمام الإمارات المقررة يوم 14 سبتمبر الجاري، وينتظر قرار موسيماني بخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف استعداداً للمباراة، أو الاكتفاء بالتدريبات اليومية حتى موعد اللقاء.

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