«الفلامنغو» في دبي.. مشهد ساحر

تعدّ محمية رأس الخور للحياة البرية وجهة مثالية للسياح وعشاق الطبيعة الساحرة وخباياها، لقضاء أوقات ممتعة، وتأمل المشاهد الأخاذة. وفي الصورة، طيور الفلامنغو بالمحمية التي تتميز بألوانها الزاهية التي تبعث البهجة في النفوس، مشكّلة مشهداً غاية في السحر والجمال يعكس روعة الحياة في دبي.

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