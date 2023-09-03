الضحك يخفف أعراض أمراض القلب

قسم الأطباء المرضى إلى مجموعتين. عرضت على أفراد المجموعة الأولى لمدة ثلاثة أشهر أفلام وبرامج كوميدية. أما أفراد المجموعة الثانية عرضت عليهم أفلام وثائقية جادة. وأظهرت النتائج أن كمية الأكسجين التي يمكن أن تضخها قلوبهم ارتفعت لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 10 بالمئة. كما تحسنت لديهم مرونة الأوعية الدموية.

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