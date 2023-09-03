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الضحك يخفف أعراض أمراض القلب

9/3/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجد باحثو مستشفى بورتو أليغري في البرازيل أن العلاج بالضحك وسيلة فعالة لتخفيف أعراض أمراض القلب، حسب <<روسيا اليوم="">>. وتشير <<ديلي ميل="">>، إلى أن الأطباء حللوا خلال هذه الدراسة بيانات تخص 26 مريضاً متوسط عمرهم 64 عاماً، شخصت إصابتهم بمرض نقص التروية.

قسم الأطباء المرضى إلى مجموعتين. عرضت على أفراد المجموعة الأولى لمدة ثلاثة أشهر أفلام وبرامج كوميدية. أما أفراد المجموعة الثانية عرضت عليهم أفلام وثائقية جادة. وأظهرت النتائج أن كمية الأكسجين التي يمكن أن تضخها قلوبهم ارتفعت لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 10 بالمئة. كما تحسنت لديهم مرونة الأوعية الدموية.

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