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حفل عن كشف جنس المولود يتحول إلى حادث مميت

9/3/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحول حفل للكشف عن جنس المولود إلى حادث مميت بعد أن هبطت طائرة صغيرة بطريقة مروعة لتتسبب في وفاة
الطيار أمام الضيوف والأب والأم المبتهجين.

وكان الزوجان السعيدان يحتفلان بحملهما مع العائلة والأصدقاء في سينالوا بالمكسيك ، واستأجرا طائرة صغيرة للتحليق وإلقاء مسحوق وردي أو أزرق اللون للإشارة إلى جنس طفلهما.

وعندما اقتربت الطائرة من الأم والأب، اللذين كانا يقفان بجوار لافتة "يا طفلي"، أطلقت دخانًا ورديًا من جسم الطائرة، مما يشير إلى أنهما سينجبان بنتاً.

واندلعت صيحات وهتافات الفرح عندما تم الكشف عن أن جنس المولود بنت، لكن في الوقت نفسه ، انطلقت الطائرة
فجأة إلى الأعلى، ودارت على جانبها حيث انهار أحد جناحيها في الهواء.

واستمرت الطائرة في الخروج عن نطاق السيطرة، متجاوزة أشجار النخيل
في بلدة سان بيدرو في المكسيك.

ولقي لويس أنجيل( 32 عامًا) ، وهو الطيار والشخص الوحيد على متن الطائرة الصغيرة حتفه ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية،
حيث تم العثور على جثته ملقى تحت الأنقاض بعد الحادث، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وانتشرت مقاطع من اللحظة المأساوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت صورة للطائرة مدى الضرر الذي لحق بها.

وأظهرت لقطات من خارج الحديقة حيث أقيمت حفلة الكشف عن كيف استمرت الطائرة في الاضطراب في السماء قبل أن تتحطم.

وحلقت الطائرة المتعرجة، التي كانت لا تزال تقذف مسحوقًا ورديًا، بالقرب من ساحة انتظار السيارات قبل أن تصطدم بالأرض في النهاية.



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