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زينة أنف تعود لحضارة المايا في المكسيك

9/3/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عثر علماء آثار في أنقاض مدينة بالينكي القديمة بولاية تشياباس جنوب شرقي المكسيك، على قطعة زخرفية مخصصة للأنف عمرها قرون تابعة لحضارة المايا. وتميزت القطعة بكونها منحوتة بشكلٍ معقد، ومصنوعة من العظام البشرية، حسب <<سي إن="" إن="">>.

توفر القطعة الأثرية، ويبلغ طولها ما يزيد قليلاً على 6 سنتيمترات، وعرضها 5 سنتيمترات، نظرة ثاقبة للتقاليد الجنائزية القديمة، ويعتقد أنه تم ارتداؤها من قبل أثناء الاحتفالات.

وفي بيان، أفاد مدير المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH)، أرنولدو غونزاليس كروز، والذي أجرى عمليات التنقيب، أنها أيضاً مثال مهم على الجانب الفني لحضارة المايا.

وتتكون القطعة من جزء من عظم الساق، وهو العظم الذي يساعد على تشكيل مفصل الكاحل، كما أنها تتزين بنقوش ترمز إلى الخطابات الاحتفالية.

وهذه أول قطعة زخرفية من نوعها عثر عليها علماء الآثار في بالينكي، وذلك رغم ظهور مشاهد فنية لشخصيات ارتدت مثل هذه القطع في أماكن أخرى بالموقع.

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