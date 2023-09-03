اكتشاف موقع أثري في البيرو

اكتشاف موقع أثري في البيرو
التاريخ
9/3/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan) اكتشف فريق من علماء الآثار البيروفيين واليابانيين موقعاً أثرياً في شمال البيرو يعود إلى عصور ما قبل الغزو الإسباني. وقال عالم الآثار والأستاذ الجامعي الياباني شينيا واتانابي: <<اكتشفنا موقعاً="" أثرياً="" من="" حقبة="" (حضارة)="" واري="" يعود="" تاريخه="" إلى="" ما="" بين="" العامين="" 800="" و1000="" للميلاد="">>. واكتشف الموقع في منطقة كاخاماركا الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة ليما.
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