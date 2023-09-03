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«دبي للثقافة» تكرّم «أبطال الصيف»

9/3/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي <<دبي للثقافة="">>، ضمن مبادرتها الإنسانية <<أبطال الصيف="">>، مجموعة من موظفي الخدمات الأساسية العامة والأمن العاملين في مواقعها وأصولها الخارجية في حي الفهيدي التاريخي، وقرية حتا التراثية، ومنطقة الراس بدبي، وذلك تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في خدمة المجتمع، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة الهادفة إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وتعزيز قيم التواصل وثقافة التطوع بين موظفيها.

مبادرة

ووصلت مبادرة <<أبطال الصيف="">> إلى حوالي 60 عاملاً، استفادوا من حزمة الخدمات الطبية المتنوعة التي تضمنت فحوصات مؤشر كتلة الجسم والجلوكوز العشوائي، وضغط الدم وقياس العلامات الحيوية وغيرها، تحت إشراف مجموعة من الأطباء والمختصين من مستشفى برايم الطبي، إلى جانب تنظيم فريق إدارة المواقع التراثية في الهيئة مجموعة من ورش العمل التوعوية الهادفة إلى تعريف موظفي الخدمات الأساسية العامة والأمن بأساليب الحياة الصحية.

وفي هذا الإطار، لفتت ليلى عبد الله بالهوش مدير مبادرة <<أبطال الصيف="">> في <<دبي للثقافة="">>، إلى أهمية تعزيز قيم التواصل الإنساني بين أفراد المجتمع، وحثهم على زيادة العطاء، وتكريم جهود موظفي الخدمات الأساسية العامة، مؤكدة أن مبادرة <<أبطال الصيف="">> تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للهيئة، وحرصاً منها على غرس قيم التضامن بين موظفيها عبر تبني أنشطة وفعاليات متنوعة، تعزز من تفاعلهم مع موظفي الخدمات الأساسية والأمن، وتقدير جهودهم، ودورهم في المحافظة على الأصول والمرافق التابعة للهيئة.

وقالت: <<الاهتمام بصحة="" موظفي="" الخدمات="" الأساسية="" والأمن،="" يمثل="" أحد="" أولويات=""><دبي للثقافة="">>، حيث يأتي ذلك في إطار التزاماتها بتوفير بيئة آمنة لهم، تعزز قدراتهم الصحية والبدنية، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، لا سيما أن طبيعة مهام البعض منهم تتطلب الوجود في المناطق المفتوحة>>، مشيرة إلى حرص <<دبي للثقافة="">> على توفير بيئة عمل لائقة لموظفيها، إلى جانب تعزيز قيم التكافل والعطاء في ما بينهم، بما يتماشى مع جهود دبي في مجالات العمل الإنساني.

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