«ساير الجنة» في «العويس السينمائي»

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الأربعاء المقبل، عرضاً لفيلم (ساير الجنة)، ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، بحضور مخرج الفيلم سعيد سالمين المري والمنتج عامر سالمين المري. يروي الفيلم قصة سلطان، وهو صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، يبحث عن حنان مفتقد بعد رحيل أمه وهو صغير، وبعد المعاملة الباردة والقاسية في معظم الأوقات من قبل زوجة أبيه.

يكتشف الصبي صندوقاً قديماً يحتوي على صورة لجدته التي لم يرها مطلقاً، ويجد خلف الصورة ما يشير إلى عنوانها، فيقرر الصبي، وبمشاركة أحد أصدقائه المقربين، الذهاب للعثور على الجدّة، على الرغم من العوائق والحواجز والمصادفات الغريبة التي تصادفهما خلال الرحلة المنهكة.