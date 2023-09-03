«ساير الجنة» في «العويس السينمائي»

«ساير الجنة» في «العويس السينمائي»
التاريخ
9/3/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الأربعاء المقبل، عرضاً لفيلم (ساير الجنة)، ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، بحضور مخرج الفيلم سعيد سالمين المري والمنتج عامر سالمين المري. يروي الفيلم قصة سلطان، وهو صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، يبحث عن حنان مفتقد بعد رحيل أمه وهو صغير، وبعد المعاملة الباردة والقاسية في معظم الأوقات من قبل زوجة أبيه.
يكتشف الصبي صندوقاً قديماً يحتوي على صورة لجدته التي لم يرها مطلقاً، ويجد خلف الصورة ما يشير إلى عنوانها، فيقرر الصبي، وبمشاركة أحد أصدقائه المقربين، الذهاب للعثور على الجدّة، على الرغم من العوائق والحواجز والمصادفات الغريبة التي تصادفهما خلال الرحلة المنهكة.
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