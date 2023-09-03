«علام عام» جديد محمد إمام

«علام عام» جديد محمد إمام
التاريخ
9/3/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
يعيش الفنان محمد عادل إمام حالة من النشاط الفني، ولمع اسم محمد عادل إمام خلال السنوات القليلة الماضية، كأحد النجوم على مستوى الدراما والسينما.
محمد نجل الفنان عادل إمام الذي انتهى مؤخراً من تصوير فيلم <<أبو نسب="">> المقرر طرحه بدور العرض نهاية العام الجاري، يقوم حالياً بتصوير فيلم جديد بعنوان <<علام عام="">> مع المخرج الكبير شريف عرفة، بالإضافة إلى التحضير لفيلم آخر بعنوان <<شمس الزناتي="">>.
ووسط هذه الأعمال الثلاثة، يقدم إمام عدداً من الشخصيات المتنوعة، ففي فيلم <<علام عام="">>، يقدم شخصية مدرس تاريخ يقع في عدة مفارقات كوميدية وتراجيدية، حيث تنقلب حياته رأساً على عقب، وتتوالى الأحداث.
و<<علام عام="">>، فيلم من إخراج المخرج شريف عرفة، ويشارك في بطولته كل من أسماء جلال، بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من الفنانين.
وبالتزامن مع ذلك، يستعد محمد إمام، لفيلمه الجديد بعنوان <<شمس الزناتي="">>، والذي يشاركه بطولته الفنانة أمينة خليل. ويشار أن فيلم <<شمس الزناتي="">> لمحمد إمام هو الاسم ذاته للفيلم الذي عرض لوالده عادل إمام عام 1991، وكانت القصة مقتبسة من الفيلم الأمريكي <<السبعة الرائعون="">> الذي عرض عام 1960.
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