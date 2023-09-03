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«علام عام» جديد محمد إمام

9/3/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعيش الفنان محمد عادل إمام حالة من النشاط الفني، ولمع اسم محمد عادل إمام خلال السنوات القليلة الماضية، كأحد النجوم على مستوى الدراما والسينما.

محمد نجل الفنان عادل إمام الذي انتهى مؤخراً من تصوير فيلم <<أبو نسب="">> المقرر طرحه بدور العرض نهاية العام الجاري، يقوم حالياً بتصوير فيلم جديد بعنوان <<علام عام="">> مع المخرج الكبير شريف عرفة، بالإضافة إلى التحضير لفيلم آخر بعنوان <<شمس الزناتي="">>.

ووسط هذه الأعمال الثلاثة، يقدم إمام عدداً من الشخصيات المتنوعة، ففي فيلم <<علام عام="">>، يقدم شخصية مدرس تاريخ يقع في عدة مفارقات كوميدية وتراجيدية، حيث تنقلب حياته رأساً على عقب، وتتوالى الأحداث.

و<<علام عام="">>، فيلم من إخراج المخرج شريف عرفة، ويشارك في بطولته كل من أسماء جلال، بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من الفنانين.

وبالتزامن مع ذلك، يستعد محمد إمام، لفيلمه الجديد بعنوان <<شمس الزناتي="">>، والذي يشاركه بطولته الفنانة أمينة خليل. ويشار أن فيلم <<شمس الزناتي="">> لمحمد إمام هو الاسم ذاته للفيلم الذي عرض لوالده عادل إمام عام 1991، وكانت القصة مقتبسة من الفيلم الأمريكي <<السبعة الرائعون="">> الذي عرض عام 1960.

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