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أشياء من الماضي

9/3/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زَيْن الْمِتِنْ فِيْ الْغَايِهْ

وِالاَّ الْبَاقِيْ وِرِيْم

مَا حَدْ أنَا شَرْوَايِهْ

مِتْبَخِّصْ فِيْ الْحِرِيْم

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