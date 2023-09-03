Monday, 04 September 2023 09:38 GMT

حفلات دبي الفنية.. أنغام على أوتار الاقتصاد الإبداعي

9/3/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعدّ دبي من أهم المراكز الثقافية والفنية في المنطقة والعالم، وتلعب الموسيقى دوراً حيوياً في الاقتصاد الإبداعي، الذي يعدّ ساحة حية للابتكار والتطوير الفني، فالموسيقى بمختلف أنواعها تعزز النمو الاقتصادي، وتعمل على تعزيز قطاعات أخرى، مثل السياحة والتجارة في الإمارة، التي تستقطب أهم الفنانين العرب والعالميين، والفرق الفنية الأشهر عالمياً، ما ينسجم مع استراتيجيتها في إثراء الاقتصاد الإبداعي، من خلال الإقبال الجماهيري الكبير على الفعاليات والحفلات الفنية المتنوعة التي تقام في المدينة.

وساهمت الحفلات الموسيقية والفنية العربية والعالمية التي احتضنتها دبي خلال هذا العام، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع، وجذب السياح، ورفع الذائقة الفنية لدى الجمهور، الذي شهد العديد من المهرجانات الموسيقية والحفلات التي شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً من كافة الجنسيات، وساهمت في زيادة الإقامات الفندقية والنشاط السياحي بشكل عام، وعززت تجارة البيع بالتجزئة والمطاعم، ومختلف الأماكن السياحية الأخرى.

دور مميز

وفي هذا السياق، أكد الفنان الإماراتي حبيب الياسي أن الحفلات الفنية في دبي لعبت دوراً مميزاً ومهماً في تعزيز الاقتصاد السياحي للإمارة، مشيراً إلى أن زيارة السائح أو حضور المقيم والمواطن لهذا النوع من الحفلات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات السياحية أو المنظمة للفعاليات، لابتكار وخلق فعاليات مصاحبة لتلك الحفلات، يثري مشهد الإمارة الفني.

وأضاف: <<الخدمات والبنية="" التحتية="" المميزة="" في="" دبي،="" التي="" تتصف="" بأعلى="" معايير="" الجودة="" والتميز="" في="" كافة="" المجالات،="" ساعد="" على="" استقطاب="" أبرز="" المبدعين="" في="" العالم="" لإقامة="" حفلاتهم،="" وإطلاق="" فعاليات="" متنوعة="">>.

ذائقة الفن

من جهتها، أشارت الفنانة الإماراتية إيمان الهاشمي، إلى أن الحفلات الفنية والموسيقية تعمل على تحسين الذائقة العامة للفن، وعندما يعجب الجمهور بالموسيقى ويعرف أنواعها المقدمة، فإن عدد الجماهير يزيد بكل تأكيد. وأضافت: <<بالحديث عن="" الاقتصاد،="" فكلما="" زاد="" الطلب="" زاد="" العرض،="" إذا="" نحن="" عملنا="" على="" تحسين="" الذائقة="" العامة،="" فسيزيد="" الطلب="" ويزيد="" الاقتصاد،="" وحين="" تقيم="" دبي="" هذه="" الفعاليات="" الفنية،="" فهي="" تجذب="" الناس="" بجميع="" أذواقهم="" وخبراتهم="">>.

وقالت: <<دبي تحوي="" بيئة="" إبداعية،="" تجعل="" من="" لا="" يبدع="" قادراً="" على="" الإبداع،="" وعادة="" ما="" يكون="" الإبداع="" موهبة="" فطرية،="" والإنسان="" يصقلها="" أو="" ينميها،="" ولكن="" في="" دبي،="" الموهوبون="" بمختلف="" تخصصاتهم="" قادرون="" على="" التميز="" والإبداع،="" والظهور="" بشكل="" لا="" يمكن="" أن="" يتوفر="" في="" أي="" مكان="" آخر="" في="" العالم="">>.

طاقات الشباب

وأكدت أنه كلما زادت الحفلات الغنائية، زاد الترفيه بشكل عام، وهذه الحفلات المتنوعة تمكنت من جمع طاقات الشباب، وجعلتهم يقضون أوقاتهم في تذوق وتعلم الفن.

من جانبه، قال الفنان الإماراتي طارق المنهالي: <<أرى أن="" الحفلات="" الفنية="" والموسيقية="" مهمة="" جداً="" لنشر="" الموروث="" الثقافي="" للإمارات،="" عبر="" تمكين="" الفنانين="" الإماراتيين="" والعرب="" والعالميين="" من="" تقديم="" فنهم،="" وأنا="" كنائب="" جمعية="" الموسيقيين="" الإماراتيين،="" أشكر="" جهود="" دبي="" على="" ما="" تقدمه="" خلال="" مهرجان="" صيف="" دبي،="" الذي="" يتمنى="" أي="" فنان="" عربي="" أو="" عالمي="" المشاركة="" فيه،="" والوقوف="" على="" مسارحها="" الشهيرة="">>.

وأوضح أن الحفلات الفنية والموسيقية تسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي، من خلال استقطاب المواهب الإبداعية، وإقامة الحفلات الفنية الكبرى التي يحضرها جمهور من مختلف أنحاء العالم، ويأتون خصيصاً لأجلها، ما يسهم في خلق حركة اقتصادية كبرى في الإمارة.

MENAFN03092023000110011019ID1107001499

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث