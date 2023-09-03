حفلات دبي الفنية.. أنغام على أوتار الاقتصاد الإبداعي

تعدّ دبي من أهم المراكز الثقافية والفنية في المنطقة والعالم، وتلعب الموسيقى دوراً حيوياً في الاقتصاد الإبداعي، الذي يعدّ ساحة حية للابتكار والتطوير الفني، فالموسيقى بمختلف أنواعها تعزز النمو الاقتصادي، وتعمل على تعزيز قطاعات أخرى، مثل السياحة والتجارة في الإمارة، التي تستقطب أهم الفنانين العرب والعالميين، والفرق الفنية الأشهر عالمياً، ما ينسجم مع استراتيجيتها في إثراء الاقتصاد الإبداعي، من خلال الإقبال الجماهيري الكبير على الفعاليات والحفلات الفنية المتنوعة التي تقام في المدينة.

وساهمت الحفلات الموسيقية والفنية العربية والعالمية التي احتضنتها دبي خلال هذا العام، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع، وجذب السياح، ورفع الذائقة الفنية لدى الجمهور، الذي شهد العديد من المهرجانات الموسيقية والحفلات التي شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً من كافة الجنسيات، وساهمت في زيادة الإقامات الفندقية والنشاط السياحي بشكل عام، وعززت تجارة البيع بالتجزئة والمطاعم، ومختلف الأماكن السياحية الأخرى.

دور مميز

وفي هذا السياق، أكد الفنان الإماراتي حبيب الياسي أن الحفلات الفنية في دبي لعبت دوراً مميزاً ومهماً في تعزيز الاقتصاد السياحي للإمارة، مشيراً إلى أن زيارة السائح أو حضور المقيم والمواطن لهذا النوع من الحفلات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات السياحية أو المنظمة للفعاليات، لابتكار وخلق فعاليات مصاحبة لتلك الحفلات، يثري مشهد الإمارة الفني.

ذائقة الفن

طاقات الشباب

وأكدت أنه كلما زادت الحفلات الغنائية، زاد الترفيه بشكل عام، وهذه الحفلات المتنوعة تمكنت من جمع طاقات الشباب، وجعلتهم يقضون أوقاتهم في تذوق وتعلم الفن.

وأوضح أن الحفلات الفنية والموسيقية تسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي، من خلال استقطاب المواهب الإبداعية، وإقامة الحفلات الفنية الكبرى التي يحضرها جمهور من مختلف أنحاء العالم، ويأتون خصيصاً لأجلها، ما يسهم في خلق حركة اقتصادية كبرى في الإمارة.