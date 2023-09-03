«ذي بروميسد لاند» ينافس على «الأسد الذهبي»

«ذي بروميسد لاند» ينافس على «الأسد الذهبي»
التاريخ
9/3/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan) يسعى فيلم <<ذي بروميسد="" لاند="">>، المشارك في مهرجان البندقية السينمائي، إلى الفوز بجائزة <<الأسد الذهبي="">>.
واعتبر الممثل الدنماركي مادس ميكلسن، خلال مهرجان البندقية السينمائي، حيث يشارك بفيلم <<ذي بروميسد="" لاند="">>، أن المواجهة السائدة في السينما الأمريكية بين الأشرار والأخيار كاريكاتورية، ولا تعبّر عن الواقع، داعياً إلى مقاربة مختلفة.
وأضاف الممثل الذي جسّد شخصية الشرير <<لو شيفر="">>، الذي يواجه جيمس بوند في <<كازينو رويال="">> (2006)، أن الأمريكيين <<يستمرون في="" اللجوء="" إلى="" المواجهة="" بين="" الأشرار="" والأخيار="">>. (البندقية - أ ف ب)
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