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«ذي بروميسد لاند» ينافس على «الأسد الذهبي»

9/3/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يسعى فيلم <<ذي بروميسد="" لاند="">>، المشارك في مهرجان البندقية السينمائي، إلى الفوز بجائزة <<الأسد الذهبي="">>.

واعتبر الممثل الدنماركي مادس ميكلسن، خلال مهرجان البندقية السينمائي، حيث يشارك بفيلم <<ذي بروميسد="" لاند="">>، أن المواجهة السائدة في السينما الأمريكية بين الأشرار والأخيار كاريكاتورية، ولا تعبّر عن الواقع، داعياً إلى مقاربة مختلفة.

وأضاف الممثل الذي جسّد شخصية الشرير <<لو شيفر="">>، الذي يواجه جيمس بوند في <<كازينو رويال="">> (2006)، أن الأمريكيين <<يستمرون في="" اللجوء="" إلى="" المواجهة="" بين="" الأشرار="" والأخيار="">>. (البندقية - أ ف ب)

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