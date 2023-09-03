Monday, 04 September 2023 09:38 GMT

نجوم الباليه يحتفون في دبي بإبداعات رودولف نيورييف

9/3/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستذكر <<دبي أوبرا="">> 9 نوفمبر المقبل، إرث راقص الباليه ومصمم الرقصات العالمي الراحل رودولف نيورييف، عبر عرض يضم رواد نجوم الباليه في العالم الذين سيجتمعون معاً في دبي للاحتفاء بإنجازات الفنان الذي ينظر إليه على أنه أعظم راقص باليه في جيله، وهو المعروف ببراعة حركاته وكاريزمته الفائقة وأدائه المميز الذي أكسب الباليه شعبية واسعة، كما بلمساته الفريدة التي تستمر في التأثير وإلهام الباليه اليوم.

يفيد موقع <<دبي أوبرا="">> أن الحدث الذي يقدم بالتعاون مع مؤسسة <<رودولف نورييف="">> في اليوم الثاني من مهرجان موزاييك الرقص قد يكون من أهم أحداث هذا العقد في الباليه، وسيمنح جمهور دبي فرصة لتجربة سحر نورييف وإتقانه من خلال جيل جديد من الراقصين. وسيتضمن عرض <<نورييف أسطورة="" وإرث="">> مجموعة من المعالم البارزة في المسيرة المهنية للفنان الذي كرم التقاليد وأعطى الباليه لمسة عصرية، كذلك تصميمات جديدة تؤديها مجموعة دولية من الراقصين من أشهر مؤسسات الباليه تشمل شركات <<الباليه الملكية="">> و<<بالية أوبرا="" باريس="">> وغيرها.

جوانب

وقد اختيرت كل عينة في العرض لتمثل جانباً مختلفاً من حياة وأعمال نورييف، بدءاً من مخزونه الكلاسيكي الذي اهتم الفنان في الحفاظ عليه وإعطائه زخماً جديداً إلى الأعمال المعاصرة وتصميم الرقصات، تكريماً لرغبة نورييف في تجربة ما هو جديد وتوسيع فنه ليشمل أشكالاً أخرى من الرقص. وسيتضمن العرض في البداية فيديو للممثل والمخرج رالف فينس الذي أخرج ومثّل في فيلم<<وايت كرو="">>عن نورييف.

فعالية

يذكر أن هذه الفعالية تأتي في اليوم الثاني من مهرجان موزاييك الدولي للرقص المقام في نسخته الأولى في دولة الإمارات، والذي يتضمن مزيجاً من رقصات باليه وتصميم رقصات حديثة تهدف إلى إمتاع جمهور الإمارات بعرض فني ساحر، وقد وُصف برنامج المهرجان بالموازييك إذ إن عروض الباليه والعروض مختلفة جداً في المهرجان تشكل معاً صورة واحدة.

كما وصفته صحيفة<<التايمز>> البريطانية بالبرنامج الرائع من راقصين متميزين.

ويُعرف عن نورييف المولود في سيبيريا لعائلة تتارية عام 1938 أن بداية مسيرته المهنية كانت مع مسرح<<باليه كيروف="">> والتي يسمى الآن باسمه الأصلي<<باليه مارينسكي="">> في لينينغراد. تم قبوله عام 1955 في أكاديمية فاجانوفا للباليه الروسية في لينينغراد وكان عمره 17 عاماً، حيث أشرف على تدريبه سيد الباليه إلكسندر إيفانوفيتش بوشكين بشكل احترافي.

MENAFN03092023000110011019ID1107001497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث