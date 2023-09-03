نجوم الباليه يحتفون في دبي بإبداعات رودولف نيورييف

جوانب

فعالية

يذكر أن هذه الفعالية تأتي في اليوم الثاني من مهرجان موزاييك الدولي للرقص المقام في نسخته الأولى في دولة الإمارات، والذي يتضمن مزيجاً من رقصات باليه وتصميم رقصات حديثة تهدف إلى إمتاع جمهور الإمارات بعرض فني ساحر، وقد وُصف برنامج المهرجان بالموازييك إذ إن عروض الباليه والعروض مختلفة جداً في المهرجان تشكل معاً صورة واحدة.