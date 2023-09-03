«الأولمبي» جاهز للصين في التصفيات الآسيوية

يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة لقدم لخوض مباراته الأولى أمام الصين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة (قطر 2024)، حيث تقام المباراة الأربعاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة السابعة التي تحتضنها مدينة داليان الصينية للفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري.

ويُواصل الأبيض الأولمبي تدريباته في الصين بقيادة الإسباني دينس سيلفا وبمشاركة جميع اللاعبين، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية التي سيعتمدها خلال المباريات، وشرح ذلك خلال محاضرات الفيديو وتطبيق المطلوب في الحصص التدريبية، التي تشهد تنافساً كبيراً بين اللاعبين.

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