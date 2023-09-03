«الأولمبي» جاهز للصين في التصفيات الآسيوية

«الأولمبي» جاهز للصين في التصفيات الآسيوية
التاريخ
9/3/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة لقدم لخوض مباراته الأولى أمام الصين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة (قطر 2024)، حيث تقام المباراة الأربعاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة السابعة التي تحتضنها مدينة داليان الصينية للفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري.
ويُواصل الأبيض الأولمبي تدريباته في الصين بقيادة الإسباني دينس سيلفا وبمشاركة جميع اللاعبين، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية التي سيعتمدها خلال المباريات، وشرح ذلك خلال محاضرات الفيديو وتطبيق المطلوب في الحصص التدريبية، التي تشهد تنافساً كبيراً بين اللاعبين.
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