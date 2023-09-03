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النقبي يحصد ذهبية الجودو بـ «دولية تايلاند»

9/3/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق سعيد النقبي لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية، إنجازاً دولياً جديداً بحصوله على ذهبية بطولة تايلاند الدولية للجودو فئة الرجال تحت 73 كلم، وحسم البطل نتيجة مباراتين بالعلامة الكاملة، وأكد نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير لاعبي نادي الفجيرة، وجعلهم يخوضون بطولات دولية، مشيراً إلى أن الإنجازات ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالاهتمام بالمواهب الرياضية الإماراتية ودفعهم للوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم الإمارات عالياً.

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