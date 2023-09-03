النقبي يحصد ذهبية الجودو بـ «دولية تايلاند»
التاريخ
9/3/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
حقق سعيد النقبي لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية، إنجازاً دولياً جديداً بحصوله على ذهبية بطولة تايلاند الدولية للجودو فئة الرجال تحت 73 كلم، وحسم البطل نتيجة مباراتين بالعلامة الكاملة، وأكد نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير لاعبي نادي الفجيرة، وجعلهم يخوضون بطولات دولية، مشيراً إلى أن الإنجازات ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالاهتمام بالمواهب الرياضية الإماراتية ودفعهم للوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم الإمارات عالياً.
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