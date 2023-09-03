الفجيرة يضم الغاني كويكو

تعاقدت إدارة الفجيرة مع المدافع الغاني كويكو إيستن، لينضم اللاعب لكتيبة المدرب الوطني محمد الحوسني، المتأهب لخوض غمار مباريات دوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق في التاسع الشهر الجاري، إذ يلاقي الفجيرة في المباراة الأولى ضيفه سيتي بملعب النادي.

على صعيد آخر، أعلنت إدارة نادي الفجيرة عن توقيع عقد رعاية مع شركة الرميلة، اعتباراً من الموسم الجديد 2023 - 2024.

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