Monday, 04 September 2023 09:37 GMT

الفجيرة يضم الغاني كويكو

9/3/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعاقدت إدارة الفجيرة مع المدافع الغاني كويكو إيستن، لينضم اللاعب لكتيبة المدرب الوطني محمد الحوسني، المتأهب لخوض غمار مباريات دوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق في التاسع الشهر الجاري، إذ يلاقي الفجيرة في المباراة الأولى ضيفه سيتي بملعب النادي.

على صعيد آخر، أعلنت إدارة نادي الفجيرة عن توقيع عقد رعاية مع شركة الرميلة، اعتباراً من الموسم الجديد 2023 - 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN03092023000110011019ID1107001494

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث