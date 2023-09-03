الفجيرة يضم الغاني كويكو
التاريخ
9/3/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تعاقدت إدارة الفجيرة مع المدافع الغاني كويكو إيستن، لينضم اللاعب لكتيبة المدرب الوطني محمد الحوسني، المتأهب لخوض غمار مباريات دوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق في التاسع الشهر الجاري، إذ يلاقي الفجيرة في المباراة الأولى ضيفه سيتي بملعب النادي.
على صعيد آخر، أعلنت إدارة نادي الفجيرة عن توقيع عقد رعاية مع شركة الرميلة، اعتباراً من الموسم الجديد 2023 - 2024.
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