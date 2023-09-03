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شباب الأهلي يبحث عن الودية الثانية

9/3/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستأنف الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي تدريباته على ملعبه في استاد راشد، اليوم، بعد فترة راحة طويلة حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع، وتحديداً منذ الفوز يوم 27 أغسطس الماضي على ضيفهم خورفكان 2 - 1، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

ويبحث شباب الأهلي حالياً، عن طرف لمواجهته الودية الثانية المقررة 15 سبتمبر الجاري، بعد الاتفاق مع عجمان على المواجهة الودية الأولى المقررة الجمعة المقبل، خاصة وأن جميع أندية المحترفين، سيكون لديها يوما 14 و15 من الشهر الجاري، مواجهات إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

تجهيز

ومن المنتظر أن تكون المباراة أمام أحد أندية دوري الدرجة الأولى أو الثانية، بهدف تجهيز لاعبي شباب الأهلي، لعدم خوضهم أي مباريات رسمية منذ مواجهة خورفكان، وحتى عودة مسابقة دوري أدنوك للمحترفين إلى الحياة، بمواجهات الجولة الثالثة، والتي يلتقي فيها شباب الأهلي مع مضيفه البطائح، في موعد ينتظر أن تعلن عنه رابطة المحترفين الإماراتية قريباً.

ويذكر أن شباب الأهلي، خاض خلال الموسم الجاري، مواجهتين في تمهيدي دوري أبطال آسيا، وفاز في الأولى على الوحدات الأردني 3 - 0، وخسر من النصر السعودي 2 - 4، وودع البطولة مبكراً، ولعب أيضاً، مباراتين في دوري أدنوك للمحترفين، وحقق فيهما الفوز على عجمان 3 - 0، وعلى خورفكان 2 - 1.

ويتصدر <<فرسان دبي="">>، جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن العين والوصل، في المركزين الثاني والثالث بالترتيب، فيما جنبه نظام بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، خوض الدور الأول، كونه بطلاً لدوري المحترفين في الموسم الماضي.

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