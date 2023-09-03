«الأولمبي الكويتي» يضع اللمسات الأخيرة للتصفيات الآسيوية

اكتمل، أمس، عقد المنتخبات الأولمبية للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري، وتضم العراق وتيمور الشرقية ومكاو بجانب الأزرق الكويتي.

وكان الوفد الآسيوي المكلف بإدارة ومتابعة الاستعدادات انتهي من كل الأمور الفنية لانطلاق المنافسات التي يستضيفها استاد جابر الأحمد الدولي، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول للمجموعات، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الـ 11.

تصفيات

يضم الأولمبي الكويتي 23 لاعباً لقائمة التصفيات، وهم: عبدالرحمن الفضلي، فهد العازمي، مهدي دشتي، عثمان الدوسري، عبدالرحمن الديحاني، خالد الفضلي، سلمان البوص، فيصل الشطي، يوسف الحقان، عبدالعزيز ناجي، بندر السلامة، سلمان العوضي، حسين أشكناني، بدر المطيري، فهد زياد، طلال القيسي، ضاري العتيبي، محسن فلاح، سلطان الفرج، عبدالرحمن كميل، محمد الراشد، حمد الطويل، طلال الحجرف.

إعداد

كان الأزرق الأولمبي خاض معسكراً تدريبياً في سلوفينيا يونيو الماضي، لعب خلاله مباراتين وديتين، خسر الأولى أمام منتخب شباب أوكرانيا بهدفين دون مقابل، وتلقى في المباراة الثانية الهزيمة أمام منتخب شباب أيرلندا بعد انتهائها قبل موعدها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وأقام معسكراً في تايلاند، ولعب مباراتين وديتين، تعادل في الأولى مع البحرين بدون أهداف، وحقق الفوز في الثانية على ميانمار بهدف دون رد.

من جانبه، أكد جراح العتيقي، مدير منتخب الكويت الأولمبي، أن القائمة الحالية المنتظمة في المعسكر الداخلي تعد قائمة نهائية، وتمنى العتيقي دعم ومساندة الجمهور للاعبين في التصفيات، لأن حضورها يعتبر من العوامل الأساسية في تحقيق النتائج المرجوة، معتبراً أن لاعبي الأولمبي يحدوهم الأمل في إحراز نتائج إيجابية، خصوصاً أنهم يعتبرون مستقبل اللعبة، مضيفاً أن تحقيق هذه الغاية يحتاج دعم الجماهير.

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