اكتمال عقد الفرق الـ 16 لتمهيدي أغلى الكؤوس

خطف فريق يونايتد اف سي بطاقة الصعود المؤهلة للتصفيات التمهيدية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك بعد أن أكمل الوافد الجديد لدوري الأولى يونايتد عدد الفرق الـ 16، التي تشارك في الدور التمهيدي للمسابقة الأغلى إثر فوزه بركلات الترجيح على غلف يونايتد بنتيجة 4 مقابل 3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي على وقع التعادل بنتيجة 2 مقابل 2 بعد مباراة مثيرة، استمرت لأكثر من 130 دقيقة وأحرز ثنائية يونايتد اف سي اللاعب بابي باكاري يونايتد في الدقيقتين 49، 125 لينصب نفسه نجماً للمباراة فيما أحرز هدفي غلف يونايتد كل من جاك شيلس، وريتشارد بينكيت، 62، 131.

موعد

وضرب يونايتد اف سي موعداً مع فريق سيتي ضمن مباريات التصفيات التمهيدية التي تنطلق 14 أكتوبر المقبل، وفي بقية المواجهات يلتقي دبا الحصن مع الرمس، والعربي مع التعاون، والحمرية مع جلف، والفجيرة مع دبا، والظفرة مع العروبة، ومسافي مع الجزيرة الحمراء، ومصفوت مع الذيد، وستلعب التصفيات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حيث يتأهل فريقان إلى دور الستة عشر من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وينضمان إلى الفرق الأربعة عشر من الأندية المحترفة.

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