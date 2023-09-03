الوصل يعود إلى التدريبات غداً بمعنويات عالية

الوصل يعود إلى التدريبات غداً بمعنويات عالية
التاريخ
9/3/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
يعود الفريق الأول للكرة بنادي الوصل، إلى التدريبات بملعب النادي في استاد زعبيل مساء غد، بعدما حصل اللاعبون على راحة قصيرة لمدة 4 أيام، عقب الفوز الكبير على ضيفه حتا بسبعة أهداف نظيفة، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.
وينتظم في التدريبات، جميع اللاعبين باستثناء الدوليين الخمسة الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، وهم عبدالرحمن صالح، علي سالمين، فابيو دي ليما، كايو كانيدو وعلي صالح، فيما لا يزال جماهير ولاعبو الوصل، يعيشون احتفالية الفوز التاريخي الكبير على حتا، وبمعنويات عالية تسود صفوف الفريق قبل لقاء مضيفه حتا يوم 15 سبتمبر الجاري، على ملعب استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في إياب الدور الأول لكأس المحترفين.
وتجدر الإشارة إلى أن فوز الوصل بسباعية نظيفة على حتا، هو الأكبر في تاريخ بطولة كأس المحترفين، ليزيد عدد أرقامه القياسية التاريخية في الكرة الإماراتية، ومنها تحقيقه أكبر فوز في تاريخ الدوري، وكان على فريق رأس الخيمة بنتيجة 10 - 1، وصاحب أكبر فوز لفريق إماراتي في البطولة الآسيوية للأندية بنظامها القديم، بفوزه على وهيب الباكستاني 10 - 0 في بطولة آسيا 1993.
كما يتشارك الوصل مع شباب الأهلي، تحقيق الفوز الأكبر في تاريخ الدوري منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008 - 2009، عندما فاز على دبا الفجيرة 8 - 0 في دوري موسم 2016 - 2017، وسبقه شباب الأهلي بالفوز على عجمان بالنتيجة ذاتها موسم 2010 - 2011.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN03092023000110011019ID1107001490
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.