الوصل يعود إلى التدريبات غداً بمعنويات عالية

يعود الفريق الأول للكرة بنادي الوصل، إلى التدريبات بملعب النادي في استاد زعبيل مساء غد، بعدما حصل اللاعبون على راحة قصيرة لمدة 4 أيام، عقب الفوز الكبير على ضيفه حتا بسبعة أهداف نظيفة، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.

وينتظم في التدريبات، جميع اللاعبين باستثناء الدوليين الخمسة الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، وهم عبدالرحمن صالح، علي سالمين، فابيو دي ليما، كايو كانيدو وعلي صالح، فيما لا يزال جماهير ولاعبو الوصل، يعيشون احتفالية الفوز التاريخي الكبير على حتا، وبمعنويات عالية تسود صفوف الفريق قبل لقاء مضيفه حتا يوم 15 سبتمبر الجاري، على ملعب استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في إياب الدور الأول لكأس المحترفين.

وتجدر الإشارة إلى أن فوز الوصل بسباعية نظيفة على حتا، هو الأكبر في تاريخ بطولة كأس المحترفين، ليزيد عدد أرقامه القياسية التاريخية في الكرة الإماراتية، ومنها تحقيقه أكبر فوز في تاريخ الدوري، وكان على فريق رأس الخيمة بنتيجة 10 - 1، وصاحب أكبر فوز لفريق إماراتي في البطولة الآسيوية للأندية بنظامها القديم، بفوزه على وهيب الباكستاني 10 - 0 في بطولة آسيا 1993.

كما يتشارك الوصل مع شباب الأهلي، تحقيق الفوز الأكبر في تاريخ الدوري منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008 - 2009، عندما فاز على دبا الفجيرة 8 - 0 في دوري موسم 2016 - 2017، وسبقه شباب الأهلي بالفوز على عجمان بالنتيجة ذاتها موسم 2010 - 2011.

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