يوسف نياكاتي ينافس رونالدو آسيوياً في استفتاء أغسطس

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المالي يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس، للمنافسة في استفتاء لاعب شهر أغسطس الماضي، في منطقة غرب آسيا، مع كل من كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، وعبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد السعودي، وروبرتو فيرمينيو لاعب الأهلي السعودي، وياسين براهيمي لاعب الغرافة القطري، وأنس العوضات لاعب الوحدات الأردني، وحمزة عيسى لاعب ثقافي طولكرم الفلسطيني، والحاج مالك لاعب الأنصار اللبناني.

وأوضح الاتحاد القاري سبب ترشيحه لنياكاتي، هو بروز المهاجم المالي خلال الشهر الماضي، حينما تصدر ترتيب هدافي الدوري مناصفة مع علي مبخوت لاعب الجزيرة ولكل منهما 3 أهداف، حيث سجل اللاعب هدفاً في شباك العين خلال الجولة الأولى، وهدفين في مرمى النصر في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليكون من بين أبرز اللاعبين الذين ظهروا مع انطلاق البطولة.

يذكر أن فكرة هذا الاستفتاء الشهري، تقوم على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر، بناء على العديد من المعايير، وأهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

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