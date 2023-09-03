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الرفض التاريخي

9/3/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استأثر رفض الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي للعرض المقدم للاعبه محمد صلاح من أجل الانتقال لنادي اتحاد جدة السعودي، باهتمامات من الأوساط الكروية العربية والعالمية لم ينلها عرض كروي آخر حتى عروض ليونيل ميسي اللاعب الذي يوصف بأنه الأشهر عالمياً على مر التاريخ. ولا يخفى أن سر الاهتمام العربي معروف، لأن محمد صلاح ابن جلدتهم، أما عالمياً، فلأنه عرض غير مسبوق سيعطي لاعبنا العربي لقب أغلى لاعب في العالم.

البعض توقف عند هذا الإصرار العنيد الذي لا يلين من المدرب كلوب، وقناعتي أن سبب ذلك إضافة إلى مكانة صلاح وأهميته القصوى لفريق ليفربول في الفترة الحالية، هو تخلي <<الليفر>> عن الكثير من نجوم الفريق ومقوماته الأساسية، إلا أن السبب الآخر المهم هو رفض كلوب لما يحدث من هجرة جماعية للكثير من نجوم اللعبة العالميين إلى الدوري السعودي، وهو الأمر الذي تحدث فيه المدرب أكثر من مرة، وهجماته التي لم تتوقف على ما يحدث.

عموماً أثبت كلوب أنه الرجل القوي في ليفربول وأن ملاك النادي أعطوه صلاحية القرار، نظراً لثقتهم الشديدة فيه لدرجة تضحيتهم بمبلغ هائل يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني هي حصة النادي وحده من الصفقة، ناهيك عما سيتحصل عليه محمد صلاح من أموال وامتيازات أخرى لم تقدم للاعب آخر على وجه الأرض.

تسألني .. وما رأي <<مو>> صلاح في كل ما يحدث وهل عدم الانتقال في مصلحته أم ضده ولأن الإجابة لا تكفيها المساحة المخصصة، فسوف يكون للحديث عودة بإذن الله.

آخر الكلام

رغم الجدل الشديد الذي أخذته هذه الصفقة التاريخية المعطلة وقتاً وتبايناً في وجهات النظر، ورغم عدم إتمامها إلا أن ما حدث من شأنه أن يرفع من قيمة صلاح اللاعب والإنسان عالمياً، ومن المفترض أن ينعكس ذلك إيجاباً عليه وعلى فريقه.

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