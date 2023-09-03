الرفض التاريخي

استأثر رفض الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي للعرض المقدم للاعبه محمد صلاح من أجل الانتقال لنادي اتحاد جدة السعودي، باهتمامات من الأوساط الكروية العربية والعالمية لم ينلها عرض كروي آخر حتى عروض ليونيل ميسي اللاعب الذي يوصف بأنه الأشهر عالمياً على مر التاريخ. ولا يخفى أن سر الاهتمام العربي معروف، لأن محمد صلاح ابن جلدتهم، أما عالمياً، فلأنه عرض غير مسبوق سيعطي لاعبنا العربي لقب أغلى لاعب في العالم.

عموماً أثبت كلوب أنه الرجل القوي في ليفربول وأن ملاك النادي أعطوه صلاحية القرار، نظراً لثقتهم الشديدة فيه لدرجة تضحيتهم بمبلغ هائل يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني هي حصة النادي وحده من الصفقة، ناهيك عما سيتحصل عليه محمد صلاح من أموال وامتيازات أخرى لم تقدم للاعب آخر على وجه الأرض.

آخر الكلام

رغم الجدل الشديد الذي أخذته هذه الصفقة التاريخية المعطلة وقتاً وتبايناً في وجهات النظر، ورغم عدم إتمامها إلا أن ما حدث من شأنه أن يرفع من قيمة صلاح اللاعب والإنسان عالمياً، ومن المفترض أن ينعكس ذلك إيجاباً عليه وعلى فريقه.