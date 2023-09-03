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الذين عبروا نهر الحياة

9/3/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من السهل أن تعطي نصائح للآخرين، ومن السهل أن تكرر كلاماً ومحفوظات سمعتها يوماً من معلميك والشيوخ الأجلاء في عائلتك يوم كنت صبياً مراهقاً، ومن السهل كذلك أن تقول لشخص هذا لا يجوز وهذا خطأ وهذا وهكذا، لأنك تعتقد كذلك، دون أن تختبر الخطأ وتعرف ماهية الصواب، ودون أن تعجنك الحياة تحت عجلات أحداثها وصدماتها، فأنت في الحقيقة بلا تلك التجارب والخبرات.

في الحقيقة نحن لسنا سوى كائنات رخوة أو هشة، أو ربما فارغة، بلا خبرات قاسية وحقيقية تفتح أعيننا على اتساعها وقلوبنا على آلامها ونفوسنا على التضاد الصعب الذي جبلت عليه (فجورها وتقواها) بل أشبه ببراميل فارغة يسمع دويها عن بعد إذا تدحرجت على أية أرض!

إن كلّ حياة طويلة عادة ما ترتبط بمعدل عظيم من الخبرات التي يطلق عليها البشر بعد زمن (حكمة) تصير من مرجعيات البشر فيما بعد، فإذا عاش الإنسان 100 عام، فإن الأمر يتجاوز الطرافة والدهشة والنظر للأمر كأنه أعجوبة، إن هذا الشخص الذي عبر قرناً من الزمان صار يمتلك خبرة عابرة للزمن، نتجت عن سيره جنباً إلى جنب مع نهر الزمن العظيم وهو يتدفق على الأرض بأحداثه وكوارثه ومسراته وأوجاعه وممالكه ودوله وملوكه وحروبه و..

إنهم أكثر من فلاسفة وحكماء أولئك الذين عاشوا أكثر من 100 عام، هل تدري لماذا؟ لأن ذلك النهر الهادر الذي لا يمكن لشيء أن يوقفه، لا يقذفنا بالأحداث الكبرى فقط، ولكنه يغير أنماط حياة الناس كلية من جيل إلى جيل، إننا اليوم في سنوات لا تشبه سنوات التسعينيات في شيء، ولا سنوات السبعينيات فما بالك بالسنوات الأولى من القرن العشرين، إننا لا نمت بصلة إلى تلك السنوات، والآن تأمل إنساناً عاش هذا القرن كله، كم جرب من أنماط حياة وعيش وبشر وأنساق تفكير وقناعات وعلاقات! ... هؤلاء هم من يحق لهم أن يكتبوا دروس حياتهم، لا باعتبارها وصفة جاهزة لكيف تعاش الحياة، ولكن باعتبارها الوصفة المعجزة لفن احتمال الحياة.

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